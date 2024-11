Sin fecha definida para reapertura de calle de El Cajón afectada por derrame de gasolina

SAN DIEGO - Los semáforos intermitentes son ahora el único sentido de circulación para los conductores en El Cajón, en el cruce entre Navajo Road y Fletcher Parkway. Todo el sentido norte de Fletcher Parkway está cerrado al tráfico en un tramo de unos 800 metros en dirección a la intersección. Así ha estado durante más de seis semanas.



El 9 de octubre, un camión cisterna de gasolina chocó contra la acera de la intersección. El camión volcó y derramó miles de litros de gasolina. Esto provocó la evacuación de los residentes en un radio de 300 pies y un corte preventivo del suministro eléctrico que afectó a decenas de empresas y hogares. Pero desde entonces, la gente que trabaja y vive cerca de la intersección cuentan a NBC 7 que apenas se ha informado al público de las obras de limpieza y reparación de la acera y la calle.

"Parece que han pasado meses", dijo Fred Will, residente de La Mesa.



"No tengo ni idea", dijo Susan Rykowski. "¡Lo único que sé es que tengo que dar una vuelta! Es muy molesto cuando es una carretera principal que usas todo el tiempo".



"Quiero decir que han pasado siete semanas", dijo Jennifer Paderewski, que trabaja como peluquera y cosmetóloga en The Hills Salon, justo en la calle del lugar del accidente del camión cisterna. "Incluso el primer día, nadie vino a decirnos qué estaba pasando. Literalmente, nos cortaron la luz una hora después de que ocurriera el accidente".

NBC 7 se puso en contacto con la ciudad de El Cajón para preguntar sobre el impacto del accidente del camión cisterna, lo que los equipos han hecho para reparar la zona hasta el momento, y cuando la ciudad prevé la reapertura de la calle.



Un portavoz de la ciudad envió NBC 7 esta declaración:

"El personal de la Ciudad de El Cajón continúa supervisando los esfuerzos de limpieza ambiental sin precedentes que tienen lugar en la intersección de Fletcher Parkway y Navajo Road. El mes pasado, un camión cisterna volcó en la intersección, liberando 8.800 galones de gasolina en el sistema de aguas pluviales de la Ciudad y los suelos en la intersección. Desde entonces, la EPA federal ha estado supervisando y dirigiendo activamente los esfuerzos de limpieza del contratista de la empresa de camiones. Este esfuerzo de limpieza ha requerido la retirada de aceras de la ciudad, tuberías de aguas pluviales, una parte de la calle, y la señal de tráfico en la intersección.

Las labores de limpieza han afectado al tráfico en la intersección. A medida que el contratista retira la tierra, ésta se coloca en contenedores que luego se transportan en camiones para su eliminación segura. Este trabajo ha requerido un gran volumen de tráfico de camiones y la colocación in situ de contenedores en Fletcher Parkway, lo que ha hecho necesario el cierre total de Navajo Road en dirección norte durante las horas de construcción. Aunque la ciudad no ha recibido un calendario para la restauración completa de la intersección, se prevé que continúe durante las vacaciones".

"Son carreteras importantes que se utilizan a diario y deberíamos haber tenido algún conocimiento al respecto", dijo Rykowski.



"Ha afectado a un buen número de personas", dijo Paderewski. "Sobre todo a diario. Este es un barrio muy concurrido. Tenemos varias tiendas en este centro. Y es difícil. A la gente le gusta saber lo que pasa, sobre todo en su barrio. Y donde trabajan. Y dónde van sus hijos al colegio".