Terminó la búsqueda: Restos localizados en Tijuana pertenecen a Erick Carrillo

TIJUANA - La búsqueda de Erick Carrillo en Tijuana llegó a su fin. Finalmente la Fiscalía General de Baja California entregó los resultados de la prueba de ADN aplicados a restos humanos que fueron localizados a inicios de noviembre en un cerro aledaño al fraccionamiento El Lago.



“La palabra es sí se pudo, Erick Carrillo ya fue localizado, ya dio match, 99.9 % con la señora Perla Mercedes Álamo Ochoa y 99.9 por ciento con el señor Erick Carrillo”, dijo el padre de Erick.

Eddy Carrillo, que vio por última vez a su hijo en junio de 2019 y a raíz de su desaparición formó uno de los colectivos de búsqueda más grandes del país, dijo sentirse liberado y con la satisfacción de haberle cumplido a su familia.

“Esa información ya la esperaba, ya estaba preparado para esa información, creo que no estamos preparados pero esa lucha me llevó preparación, ese apoyo que le di a las familias cuando a mí me tocaba informarles de esos resultados, siempre les di muchas fortalezas a las familias, cuando uno da esas palabras también hay que estar fuertes, contento, orgulloso”, añadió Eddy Carrillo.

El líder buscador llevará a cabo los servicios fúnebres en los siguientes días. A poco más de cinco años, los resultados son evidentes, pero señala que faltan por localizar a más de 20 mil personas en el estado.

“Erick ha sido el 1, 650 localizado, con vida y sin vida, en cinco años, un mes de haber sido fundado el colectivo”, añadió.

Tras este hallazgo, el fundador de este colectivo asegura que seguirá apoyando a las familias para retirarse de esta labor el último día de mayo del siguiente año, dejando la fundación en manos de personas a quienes ya está preparando.