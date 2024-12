Planes para la creación de un centro cultural de viviendas para refugiados e inmigrantes cerca de City Heights

Este fin de semana se revelaron los planes para la futura construcción de viviendas y un centro cultural que atienda específicamente a inmigrantes y refugiados.

El Centro Cultural para Refugiados e Inmigrantes (RICH) se creó a partir del censo de 2020. Se contactó a más de 47.000 miembros de la comunidad africana, árabe, de Oriente Medio, musulmana y del sur de Asia de todo el área de Mid-City de San Diego.

Entre ellos estaba Uma Mohamed, quien llegó a los EE. UU. desde Somalia con su madre en 1993. Ahora está criando a sus propios hijos aquí en Estados Unidos: "Nunca se sabe porque mis hijos tienen un apellido musulmán. La gente los confunde y todavía piensa que son inmigrantes, pero ellos son ciudadanos estadounidenses, nacieron aquí", dijo Mohamed.

La familia Mohamed se unió a la celebración del pasado sábado, la cual tuvo lugar en los 2,2 acres en la intersección de University Avenue y Chollas Parkway cerca de City Heights. "Habrá un mercado global con viviendas apiladas encima", dijo Brandon Martella de la firma Roesling Nakamura Terada Architects que diseña el proyecto. La firma ha recopilado las opiniones de la comunidad y dio a conocer el último diseño que incluirá al menos 150 unidades de vivienda asequible.

Las donaciones públicas y privadas junto con los obsequios de California Endowment aseguraron $8,5 millones para comprar el terreno. Además se están recaudando cuatro millones de dólares adicionales para terminar el centro en el año 2030. Martella dijo: "La comunidad tiene muchas ideas geniales y nos aseguramos de que puedan ajustarse a lo que se puede construir, cumplir con el código y que realmente estén al alcance de la mano".

"La crisis de la vivienda y el desplazamiento por la gentrificación amenazan eso... así que se trata de crear raíces permanentes en nuestro hogar histórico y recuperar un sentido de pertenencia aquí en San Diego", dijo Ramla Sahid, directora ejecutiva de Partnership for the Advancement of New Americans.