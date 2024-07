Empleados de PHMG frustrados tras incidente de ciberseguridad

SAN DIEGO - Los pacientes todavía no reciben ninguna respuesta de Palomar Health Medical Group, pero no son los únicos afectados. Un empleado contactó a Telemundo 20 Responde diciendo que ha sido difícil mantenerse al día con las necesidades de los pacientes, obstaculizado por un incidente de ciberseguridad que obligó al grupo médico a apagar sus sistemas telefónicos e informáticos el 5 de mayo.

Mientras tanto, los pacientes nos dijeron que han tenido problemas para agendar citas, obtener resultados de pruebas clínicas y surtir sus recetas. Un correo electrónico interno enviado a los empleados hace unas semanas mencionó que estimaban que el 85 por ciento de los sistemas volverían a estar en línea el 1 de julio. Según las personas con las que hablamos, eso no ha sucedido.

Nos comunicamos con el grupo médico esta semana y, en un correo electrónico, nos enviaron esta declaración: “Palomar Health Medical Group está trabajando diligentemente para estar en pleno funcionamiento a mediados de julio. Valoramos a nuestros pacientes y apreciamos su comprensión y paciencia mientras respondemos a este incidente”.

La empleada con la que hablamos no quiso ser identificada por temor a represalias. Pero nos dijo que algunos trabajadores remotos no pueden hacer su trabajo debido a que los sistemas no funcionan y se les están reduciendo las horas, lo que los obliga a solicitar el desempleo. También hubo un cambio en el liderazgo. Un correo electrónico enviado a los empleados a principios de junio anunció que el director ejecutivo y el grupo médico “decidieron mutuamente desafiliarse”.

Palomar Health Medical Group ha publicado nueva información sobre lo sucedido durante un incidente de ciberseguridad en mayo. Eso obligó a la empresa a desconectar sus sistemas.

Otro correo electrónico enviado ese mismo día alertó a los empleados que harían la transición a un nuevo plan de seguro médico a partir del 1 de julio.

PHMG no respondió ninguna de nuestras preguntas sobre estos cambios o el requisito de reportar la violación de datos al gobierno federal. La regla establece que los sistemas de salud tienen 60 días desde el descubrimiento de una infracción para notificar a los pacientes, los medios y el gobierno sobre qué información puede haber sido comprometida y qué están haciendo para solucionar el problema. Palomar Health Medical Group dijo que detectó actividad sospechosa por primera vez el 5 de mayo, por lo que la fecha límite se acerca.