SAN DIEGO, California- La inflación ha disminuido últimamente pero aún azota el presupuesto de muchas familias que hacen lo posible por ahorrar dinero. Entonces, si el momento ha llegado para aumentar sus ahorros en el supermercado, hay tácticas pocos conocidas que extenderían cada uno de tus dólares.

Primero, revisemos con algunos compradores que conocimos en el Supermercado Carnival de Chula Vista. Han perfeccionado sus estrategias para ahorrar a través de los años.

“No compre cuando tenga hambre porque terminará comprando cosas que no necesita,” recomendó Leticia Cisneros de Chula Vista al seleccionar algunas frutas.

Leticia Cisneros, Stephanie Luna, y Blanca Velázquez comparten como ahorran dinero en el supermercado

“No quiero comprar nada que no necesite por lo que si me apego a mi listo no compraré de más,” aseguró Stephanie Luna mientras pagaba por lo que llevaba en una canasta chica.

“Hay unas cosas que este tiene y el otro no, y el otro tiene y este no,” explicó Blanca Velázquez refiriéndose a que no le es leal a una sola tienda.

Estas son excelentes recomendaciones que usaremos para crear nuestra propia lista de “Como Ahorrar Dinero en el Supermercado.” Se la tendremos al final de este artículo, incluyendo un par de aplicaciones que le serían de gran utilidad a la próxima vez que vaya de compras.

Andrea Woroch, experta en ahorros del consumidor, ha perfeccionado algunas estrategias para ahorrar dinero

Cómo ahorrar dinero en el supermercado

“Piense en cuanta comida termina en la basura y dese cuenta que tirar comida es tirar el dinero que con mucho esfuerzo se ha ganado,” dijo Andrea Woroch, experta en ahorros del consumidor.

Agregó que programar antemano las comidas de la semana es la mejor manera para no desperdiciar comida. Incluso, el ahorro es aún mayor si se basa en las especiales de su tienda favorita.

“No se desvíe de su lista del mandado. Cada vez que agrega productos fuera de su lista, agrega 20, 30, 40 dólares, y típicamente son productos menos saludables que tal vez reemplazan los alimentos en su lista a la hora de comer,” explicó Woroch.

La experta además recomendó no usar los carritos grandes al menos que sea necesario ya que están diseñados para que los llene con productos que no necesita y hacen que compre por impulso desviándose de su lista y de su presupuesto.

Empleados de la tienda también nos dijeron que al seleccionar frutas y verduras, las de arriba estan buenas pero las más frescas son colocadas debajo de las demás. Escarbe un poco para comprar las que le durarán más en su cocina antes de echarse a perder.

Al caminar por la tienda, según Woroch, asegúrese revisar todas sus opciones.

“Las marcas conocidas pagan por tener sus productos el nivel de la vista del consumidor, así que revise los productos similares en los estantes más altos y más bajos,” explicó la experta.

Agregó que no deberías descartar productos con marcas genéricas o de la tienda debido a que la mayoría de la gente no distingue la diferencia, pero su bolsillo definitivamente lo registra.

“Puede ahorrarle hasta el 30% y hoy en día las marcas genéricas ofrecen ingredientes de alta calidad además de opciones saludables,” dijo Woroch.

Para quienes prefieren comprar en las tiendas de mayoreo, es cierto que ahorran dinero por pieza, pero podrían estar gastando más sin darse cuenta.

No debe comprar todo al mayoreo porque no se comerá todo antes que se eche a perder. Aún si paga un poco más por pieza en cantidades menores, si no se tira nada a la basura, está actualmente ahorrando,” afirmó Woroch.

La experta recomendó usar aplicaciones como Fetch y Flipp para ahorrar aún más dinero.

Así que aquí está nuestra lista final para convertirse en un comprador altamente eficiente y ahorrativo y así reducir el golpe de la inflación cada vez que va al supermercado Puede bajarlo e imprimarlo para pegarlo en su refrigerador.