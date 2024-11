Evento anual de Goodwill “Little Black Dress” ropa de diseñador, sin gastar de más

SAN DIEGO, California - No es necesario romper el cochinito para lucir elegante durante estas fiestas, ya que regresa el evento anual de Goodwill del "vestido negro", donde tienes la oportunidad de vestirte con ropa de diseñador a precios accesibles.

La temporada de fiestas y celebraciones ya está aquí, y todos queremos estrenar ropa, pero los costos pueden ser altos. Por eso, desde hace más de 16 años, cada noviembre, Goodwill ofrece su famosa venta del "Little Black Dress" (pequeño vestido negro), donde puedes encontrar prendas de marcas de diseñador a precios increíbles. Este año, además, hombres y niños también pueden encontrar opciones elegantes y asequibles.

"Es una excelente oportunidad para comprar un vestido bonito sin gastar mucho dinero", comenta Darlene Cossio, directora de mercadotecnia de Goodwill San Diego. "Entre las perchas, puedes encontrar verdaderos tesoros. Puedes llevarte un vestido hermoso por solo $10 y sentirte como si hubieras gastado mil dólares".

Durante esta venta, que ha sido un evento anual por más de 16 años, Goodwill ofrece miles de opciones, como en su tienda de Chula Vista. Allí, los compradores pueden encontrar vestidos de todo tipo, desde los más cortos hasta los largos, y en tallas que van desde la 00 hasta la 24. También hay vestidos de diseñadores reconocidos, como Ralph Loren.

La modelo Carolina Caceres dijo que el color negro es su favorito, "A veces, cuando tienes curvas, el negro te hace sentir más cómoda, porque cubre un poco más. Es una excelente opción”.

Los vestidos varían en precios: uno de los más populares, el de Adrianna Papell, que nuevo costaría alrededor de $200, está disponible por solo $59.

Este año, la venta del "vestido negro" también incluye una variedad de accesorios, como collares, pulseras, aretes, bolsas y zapatos. "Empezamos a recolectarlos para ofrecerlos exclusivamente antes de Navidad", explica Cossio.

Además, la venta de este año se ha ampliado para incluir opciones para hombres y niños. Carolina, por ejemplo, se alegró mucho al descubrir que también había ropa para caballeros, como un abrigo All Saints por solo $40. De hecho, una familia de cuatro personas podría salir de la tienda con ropa nueva para las fiestas por menos de $100. "Me parece excelente que Goodwill tenga esta iniciativa para las familias numerosas. Son precios accesibles y los vestidos son preciosos", comenta Carolina.

La venta del "Little Black Dress" comienza el 19 de noviembre en todas las tiendas Goodwill del condado. Las puertas abren a las 9 a.m., pero se recomienda llegar a las 8:45 para ser de los primeros en entrar y aprovechar la mejor selección. Y lo mejor de todo: no hay límite en la cantidad de prendas que puedes comprar.

Así que, este noviembre, ¡aprovecha esta oportunidad para lucir increíble sin tener que gastar una fortuna!