Evita pagar costosas facturas médicas cuando viajes al extranjero

SAN DIEGO - Muchos estadounidenses disfrutan viajar al extranjero, pero un problema de salud inesperado puede convertir rápidamente las vacaciones de tus sueños en una costosa pesadilla. Consumer Reports explica cómo evitar grandes facturas médicas mientras viajas internacionalmente.

Una encuesta de 2022 encontró que casi 1 de cada 4 estadounidenses ha enfrentado problemas de salud mientras viaja al extranjero.

Puede resultar difícil obtener ayuda rápida de tu seguro médico en tu país de origen y es posible que tu póliza ni siquiera te brinde cobertura en el extranjero.

La mayoría de los proveedores de seguros estadounidenses, incluido Medicare, ofrecen poca o ninguna cobertura médica fuera del país, lo que puede generar facturas médicas elevadas si necesitas atención.

Para protegerte, considera una póliza de seguro médico de viaje. Estos planes pueden costar menos de $100 por viaje, dependiendo del proveedor y lo que cubre.

Asegúrate de comparar precios. Sitios web como InsureMyTrip y Squaremouth facilitan la comparación de diferentes pólizas. Elige un proveedor con calificaciones sólidas de Better Business Bureau y A.M. Best, una agencia de calificación crediticia para compañías de seguros.

Antes de comprar, consulta las exclusiones, límites de cobertura y deducibles. Verifica que el plan incluya condiciones y prescripciones preexistentes.

También es una buena idea tener una póliza que cubra la evacuación médica, especialmente si te diriges a áreas remotas con acceso limitado a los principales hospitales.

Ahora que cuentas con un seguro, recuerda verificar la fecha de vencimiento de tu pasaporte.

Muchos países exigen que sea válido durante al menos seis meses después de la fecha de tu viaje. El procesamiento regular por correo se demora de seis a ocho semanas, pero puedes acelerarlo pagando una tarifa adicional. Reserva una cita en persona si necesitas viajar al extranjero dentro de los 14 días.