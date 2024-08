¿Llevas a tu perro a México? Hay nuevas reglas para volver a EEUU

SAN DIEGO - Para muchos, nuestros perros son una extensión de la familia. Por lo que a veces nos acompañan durante las vacaciones que tomamos fuera de la ciudad. Pero hay nuevas reglas en cuanto los viajes internacionales para tu compañero canino.

Los nuevos reglamentos federales tienen como objetivo prevenir la reintroducción de rabia en Estados Unidos. Pero, muchos dueños de perros no están muy claros en lo que les corresponde hacer, específicamente quienes regularmente cruzan a Baja California.

Marysol Yáñez de Imperial Beach es una de esas personas. Describe siempre sentirse feliz cuando su Pastor Australiano, Taco, está a su lado. “Es muy juguetón, muy activo, y muy sociable con otros perros y con las personas", dijo Yáñez sonriendo y acariciando a su perro.

Marysol Yáñez y Taco son inseparables al viajar, incluyendo a Tijuana.

Yáñez y su esposo viajan dos a tres veces a la semana a Tijuana para para pasar un rato con la familia...y otros perritos. La mayoría de veces Taco viaja con ellos ya que dejarlo solo en casa no es opción. “Siempre terminamos sufriendo en algún momento del día si es que no viene", contó Yáñez aún acariciando a Taco.

Pero estas nuevas reglas por parte de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) han generado algo de confusión entre quienes cruzan seguido a Tijuana con sus cans.

“Yo pensé que el formulario se iba a tener que llenar cada que cruzáramos y ay no pues, nosotros que vamos y venimos mucho, pués, ¿qué enfado no?"

Las nuevas reglas de los CDC requieren que todos queriendo regresar con su perro a Estados Unidos, llenen un formulario en línea antes de cruzar. Al entregarlo recibirás un recibo electrónico que mostrarás a agentes de aduanas o de la aerolínea.

Este recibo es válido por seis meses y puede ser utilizado las veces que quiera durante ese lapso de tiempo. Puedes imprimirlo o mostrar su imagen en su teléfono. Si tienes más de un perro viajando con usted a Estados Unidos, llena un formulario distinto para cada uno.

Otros requisitos incluyen:

Tu perro debe verse saludable al llegar.

Tu perro debe tener por lo menos 6 meses de edad.

Tu perro debe contar con un implante de microchip universal

Los CDC tiene una lista de países considerados como de alto riesgo en cuanto la importación de rabia canina a Estados Unidos. Los perros que hayan estado en uno de estos países durante los seis meses antes de querer ingresar a Estados Unidos, tendrán que también mostrar evidencia que han sido vacunados contra la rabia.

Aclaramos que México NO está en la lista por lo que no es necesario mostrar el comprobante de vacuna contra la rabia.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza dijo a Telemundo 20 Responde que no anticipan mayor espera al cruzar a Estados Unidos como consecuencia de estos nuevos reglamentos.

Yáñez aseguró que no hay formularios o requisitos suficientes para prevenir que Taco los acompañe a para un rato en Tijuana.

Yáñez aseguró que no hay formularios o requisitos suficientes para prevenir que Taco los acompañe a para un rato en Tijuana. "Yo le dijo que es mi compañerito," dijo con sus ojos cariñosamente viendo a Taco, "llenaremos los formularios que sean necesarios para que el pueda cruzar con nosotros."