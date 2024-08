SAN DIEGO - Héctor Benavente de Cathedral City tendrá un mes para pagar $23,000 a algunas de las víctimas que defraudó hace siete años.

El martes, Benavente se presentó a la Corte Superior del Condado de San Diego para ser sentenciado después de declararse culpable de robar miles de dólares que familias inmigrantes le dieron para la compra de una casa móvil.

"Si no les pagas cada centavo, cuenta con ir a la cárcel", advirtió la Juez Polly Shannon a Héctor Benavente, quien se presentó a corte en silla de ruedas con una pierna elevada y vendada. "Estés en silla de ruedas o no, lastimado o no, con cirugía programada o no, serás encarcelado por un año si no pagas", agregó Shannon.

"La escuché con un tono enojada, molesta por lo que nos hizo", explicó Juanita Rangel, una de varias víctimas de Benavente que se presentaron a corte. Aseguraron que han esperado este día desde que le dieron cientos o miles de dólares para la compra de una casa móvil hace unos siete años.

"Nos sentíamos, primero ilusionados con esperanza, y después, abandonados, olvidados, que nadie nos hacía caso, y creíamos que no íbamos a recuperar nuestro dinero", lamentó Rangel.

Precisamente fue Rangel quien primero se comunicó con Telemundo 20 Responde en el 2019 denunciando a Benavente de haberla estafado al darle $5,500 para la compra una casa móvil. Pronto nos dimos cuenta que eran decenas las personas que también le dieron dinero entre $500 y $5,500.

En ese entonces, Benavente nos dijo que el programa de vivienda asequible formaba parte de una organización sin fines de lucro a beneficio a veteranos sin hogar. Agregó que el programa no funcionó al decaer su salud.

Juanita Rangel (centro) acompañada por otras víctimas de Benavente que se presentaron a corte.

Nuestra investigación fue utilizada por la Oficina del Fiscal del Condado San Diego para solicitar y recibir una orden de arresto. Meses después, Benavente se declaró culpable a los cargos de robo en su contra. Sus víctimas dijeron sentir un alivio que haya reconocido que los engañó.

"No me di por vencida, y hablé a Telemundo y Telemundo respondió, nunca nos abandonó", afirmó Rangel.

"Tus víctimas sufrieron un infierno como consecuencia de tu juego fraudulento", le exclamó la juez a Benavente al posponer su sentencia hasta el 25 de septiembre para darle tiempo a Benavente para pagar un total de $23,000 que sería distribuido entre algunas de sus víctimas. Este marte pagó $10,000 dejando pendiente más de la mitad del monto. Si no lo hace, la juez dejó claro, que lo mandaría a la cárcel por un año.

"Siempre confiamos en este gran país, en las leyes de este país, por su lema que dice ‘justicia y libertad’ y hoy se nos hace justicia", recalcó Rangel.