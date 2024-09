Beneficiarios de DACA pueden viajar a sus países gracias a programa educativo. Aquí te decimos cómo

SAN DIEGO - La organización sin fines de lucro Arizona Dream Coalition ofrece el programa “programa de estudios en el extranjero” a los beneficiarios de DACA el cual les permite viajar a México u otros destinos con el permiso “Advance Parole”, que otorga el gobierno federal.

Este programa permite a los beneficiarios visitar el país seleccionado durante un mes para conocer la cultura y tradiciones

José Castañeda, beneficiario de Daca desde 2012, reside en Estados Unidos desde hace 36 años y tuvo la oportunidad de calificar para este programa

“Estuve en la escuela desde el tercer año, y me fue muy difícil hasta el sexto año conocer el idioma y me sentía muy fuera de lugar con todo lo que es conectar con la cultura”, agregó José

Fue agosto cuando tuvo la oportunidad de visitar México, su país de origen, luego de 25 años.

“Estuve nervioso, lleno de sentimientos porque hace muchos años que no iba y también saber que tenía familia y no podía ir a ellos porque había pasado tanto tiempo, me fue un poquito duro, muchos sentimientos por ahí, ir cruzando, ver la bandera después de 25 años y pisar tierra mexicana fue algo bonito pero difícil, mucha intensidad con los sentimientos”, relató

Hoy José es propietario de un negocio y ha logrado salir adelante en el país a pesar de los obstáculos debido a su estatus migratorio

Durante la estancia en el país de origen, los participantes deben realizar un estudio etnográfica durante una semana y un análisis descriptivo de las costumbres y tradiciones

“Como beneficiaria de este programa entiendo la importancia y cómo cambia la vida el regresar a tus raíces, el poder aprender de tus orígenes, de dónde vienes, es un tema de identidad para nosotros”, dice Karina Ruiz líder de la coalición Arizona Dream Act

Identidad que muchas veces, pierden quienes han permanecido en suelo estadounidense durante prácticamente toda su vida.

José describió su experiencia como inigualable y que lo dejó con un muy buen sabro de boca.

“Ver la diferencia de comida, nunca va a ser el mismo, comes aquí la comida mexicana y luego vas a México y pruebas lo mismo, pero en México, es una experiencia increíble”, concluyó José

Para todos los beneficiarios de DACA que quieran saber más sobre este programa, pueden llamar al 602-842-3748 o visitar la página de Arizona Dream Coalition.