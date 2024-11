Guía de eventos para celebrar el Día de Muertos este fin de semana

Lo que debes saber Nuestra guía de eventos del fin de semana se publica cada jueves en nuestra sección En Tu Comunidad en Telemundo 20.

Como siempre ha sido nuestra misión, nuestra guía hará todo lo posible por abarcar todo el condado (norte, sur, este y oeste) para ofrecerte cosas divertidas, novedosas y asequibles que hacer en San Diego.

¿Tienes algún evento que compartir? Envíalos a Brenda.Gregorio-Nieto@nbcuni.com

Viernes 1 de noviembre

SeaWorld: Día de Muertos

Noviembre 1 – 3, Boletos desde $72.99

Disfruta de un día diferente en SeaWorld, acompañado del ambiente del Día de Muertos y sus tradiciones mexicanas familiares. Grandes catrinas te recibirán en la entrada, dando la bienvenida a las ofrendas y flores en honor a los seres queridos que han fallecido. Habrá música tradicional y comida como tostilocos, pan de muerto, elotes, micheladas y margaritas.



Encinitas: Día de los Muertos en la Biblioteca

3:30 – 6:30 p.m. Gratis

Este evento anual, diseñado para familias y niños, invita a disfrutar de mariachi y ballet folclórico, además de participar en manualidades en la biblioteca de Encinitas.



Escondido: Centro de Arte de California: Día de Muertos

4 – 9 p.m. Gratis

Escondido comparte la tradición de recordar a tus seres queridos a través de altares, música, arte y más actividades en el Centro de Arte de California, Escondido.



Imperial Beach: Celebración comunitaria

4 – 6:30 p.m. Gratis

Celebra el Día de Muertos en Imperial Beach. Disfruta de mariachis, bailarines de ballet folclórico y un altar comunitario.

Sábado 2 de noviembre



City Heights: Día de Muertos

10:45 a.m. – 6 p.m. Gratis

City Heights invita al evento anual del Día de Muertos. Habrá altares comunitarios, pintacaritas, rifas y entretenimiento gratis.

Festival del Tamal

11 a.m. - 7 p.m. Gratis

El festival celebra los tamales y otros tipos de comida latina que se han convertido en un elemento básico en la cultura de California. Los asistentes también echarán un vistazo a la historia de los colonos españoles y mexicanos que han influido en las tradiciones.



Gaslamp Quarter: Día de Muertos

11 a.m. – 9 p.m. Gratis

Por 14º año consecutivo, la celebración anual del Día de Muertos regresa este fin de semana para ofrecer comida y música gratis. Este evento está diseñado para toda la familia, transformando el histórico Gaslamp Quarter en un mercado lleno de artesanías, decoraciones, diversas opciones de comida, margaritas y presentaciones en vivo.



Chula Vista: Celebra Día de Muertos

3 – 8 p.m. Gratis

Disfruta este sábado el centro de Chula Vista para presenciar la transformación con flores de cempasúchil en esta 4ª celebración consecutiva del Día de Muertos. El evento es gratuito y familiar, con competencia de ofrendas, concurso de Catrín y Catrina, música en vivo, vendedores artesanales y más.



Casa Guadalajara en Old Town: Celebración de Día de Muertos

11 a.m. – 9 p.m. Hasta el 2 de noviembre

Casa Guadalajara en Old Town celebra una de las tradiciones mexicanas más importantes del año con un altar de Día de Muertos.

Domingo 3 de noviembre

Carlsbad: Día de Muertos en Leo Carrillo Ranch

10 a.m. – 3 p.m. Sábado y domingo. Admisión gratis

Leo Carrillo Ranch invita a la celebración del Día de Muertos en su histórica hacienda. Habrá manualidades para los niños, altares y ofrendas.

