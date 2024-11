Cosas que hacer este fin de semana: pista de hielo, Lightscape y más

Lo que debes saber Nuestra guía de eventos del fin de semana se publica cada jueves en nuestra sección En Tu Comunidad en Telemundo 20.

Como siempre ha sido nuestra misión, nuestra guía hará todo lo posible por abarcar todo el condado (norte, sur, este y oeste) para ofrecerte cosas divertidas, novedosas y asequibles que hacer en San Diego.

¿Tienes algún evento que compartir? Envíalos a Brenda.Gregorio-Nieto@nbcuni.com

Viernes, 22 de noviembre

Lightscape

5 p.m. | Jardín Botánico de San Diego | $29+

Lightscape regresa por tercer año en el Jardín Botánico de San Diego en fechas seleccionadas. El evento de este año trae exhibiciones nuevas y deslumbrantes. Haz clic aquí para obtener más detalles.

Rady Children’s Pista de Hielo

Hasta el 5 de Enero | Distrito de las Artes Estación Liberty en Legacy Plaza | Precios varían

Los precios de las entradas varíanEn un esfuerzo por recaudar dinero para los niños con cáncer, Rady Children's está abriendo su pista de hielo por 28º año. Estará abierto los 7 días de la semana.

Santee Holiday Lighting

5:30 p.m. - 8:30 p.m. | Santee Trolley Square | Gratis

Las familias pueden disfrutar de música en vivo, pintura facial, oportunidades para tomar fotos durante las vacaciones y más. El encendido del árbol está programado para las 6:15 p.m.

USS Midway Jingle Jets

Hasta el 23 de Diciembre, 5:30 p.m.- 9:30 p.m. | Museo USS Midway | Precios varían

Los precios de los boletos varían. La celebración de iluminación navideña de Jingle Jets está de regreso por segundo año, donde las familias pueden disfrutar de luces parpadeantes, música festiva, delicias navideñas y más.

Patinando Junto al Mar

Hasta el 5 de Enero | Hotel de Coronado | $40

La famosa pista de hielo frente al mar del Hotel Del Coronado está de regreso, con impresionantes vistas del Océano Pacífico. Una parte de las ganancias se destinará a Make-A-Wish San Diego.

Sábado 23 de noviembre

Sublime with Rome

8:00 p.m. | Plaza Gallagher en Petco Park | Precios varían

Después de casi dos décadas, Sublime with Rome está en su gira de despedida donde interpretarán sus éxitos favoritos de los fanáticos como "Wrong Way", "Santeria" y "Badfish". Fueron formados en 2010 por Rome Ramirez y Eric Wilson.

Campeonato de Fútbol de la Sección CIF San Diego 2024

7:00 p.m. | Snapdragon Stadium | Precios varían

El Campeonato de la División Abierta CIF reúne a los dos mejores equipos de fútbol de toda la sección de San Diego para determinar quién es el mejor equipo del año.

Gaslamp Food Crawl

2:00 p.m. - 4:30 p.m. | Star Bar | $40+

Los asistentes podrán disfrutar de los platos secretos de Gaslamp, junto con un evento posterior a la fiesta. Pueden obtener muestras de platos y bebidas de los lugares participantes mientras exploran el centro de la ciudad

Stayin’ Alive: Una noche de los Bee Gees

6:30 p.m. | The Magnolia | $30+

Disfruta de una noche de música del icónico grupo musical formado por Barry, Robin y Maurice Gibb. El trío tuvo especial éxito a finales de la década de 1960 y principios de la de 1970, y más tarde como intérpretes destacados en la era de la música disco.

15º Festival Anual de Doggie Street y Adopt-A-Thon

9 a.m. | NTC Park en Liberty Station| Gratis

FreeIt es un evento de adopción con la asistencia de más de 17 grupos de rescate, veterinarios, entrenadores y expertos en salud y nutrición.

Japanese Friendship Garden & Mercado Navideño

10 a.m.| Japanese Friendship Garden| Admisión general $16

Más de 10 artistas y artesanos asistirán para ayudarlo a encontrar el mejor regalo navideño

Domingo 24 de noviembre

4º Festival Anual de los Árboles de San Diego

5 p.m. - 8 p.m. | Hillcrest | $50

Festival of Trees es un evento anual de recaudación de fondos que presenta árboles navideños decorados y diseñados disponibles para rifa y subasta en vivo. Todas las ganancias se destinarán a la comunidad LGBTQ+ de San Diego.

Feria Callejera Navideña de Encinitas

9 a.m. - 4 p.m. | South Coast Highway 101 | Gratis

Desde 1989, las familias pueden disfrutar de entretenimiento en vivo, comida y bebidas, y paseos para niños.

Vacaciones en Legoland

Hasta el 5 de Enero | One Legoland Dr en Carlsbad | $79+

Legoland está agregando alegría navideña al parque, con música navideña, oportunidades para tomar fotos navideñas y varios espectáculos en vivo.

¡Cómo el Grinch robó la Navidad del Dr. Seuss!

5 p.m. | The Old Globe| $59

Dr. Seuss's How the Grinch Stole Christmas! es un maravilloso y caprichoso musical basado en el clásico libro de Dr. Seuss.

Henry VIII

2 p.m. | The Old Globe | $15

Los talentosos estudiantes de The Old Globe y el Programa de Teatro de Posgrado Shiley de la Universidad de San Diego representan Enrique VIII por primera vez, dando vida a esta última entrega de las obras históricas de Shakespeare.