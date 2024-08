Joyero en Rancho Bernardo detiene a ladrón con un balazo al techo

SAN DIEGO - El dueño de una joyería tomó cartas en el asunto para detener un robo el martes en Rancho Bernardo.

El incidente ocurrió justo antes de las 5 p.m. en KZ Jewelry Designs en el Rancho Bernardo Town Center.

En lo que probablemente sea la mejor imagen que la policía tiene del posible ladrón, el sospechoso, que se cree que es un hombre, lleva un sombrero de pescador, enmascarado y vestido completamente de negro excepto por sus guantes rojos.

"Nos habría vaciado si no hubiéramos hecho nada. No tenía miedo. Fue raro", dijo la propietaria Rose Zarrabi.

Todavía estaba conmocionada tres horas después. Ella y su esposo, Kamyar, han sido propietarios y han operado la joyería durante más de 10 años.

Los Zarrabi dicen que los detectives les dijeron que no se trató de un robo al azar y que el sospechoso probablemente había estado en la tienda antes. Llegó cubierto de pies a cabeza, martillo en mano, y sin decir una palabra, entró en la tienda y comenzó a romper cajas.

Rose tomó fotos del video de la cámara de seguridad dentro de la tienda.

"Cuando grité basta, me miró y luego golpeó. Como si no le importara", dijo Rose.

Con un martillo en mano, las imágenes muestran al sospechoso yendo de vitrina en vitrina, rompiendo el vidrio y agarrando la mercancía. El ladrón ni siquiera usó una bolsa. Se limitó a abrazar las joyas contra su pecho.

"He oído hablar de este tipo de robos. Nunca pensé que nos pasaría a nosotros, pero no llevo Rolex. No llevo cosas de alta gama", dijo Rose.

El sospechoso también podría haberse salido con la suya si el esposo de Rose no hubiera disparado un tiro de advertencia al techo con una pistola que guardaba para protegerse.

"Creo que estaba bajo coacción en ese momento, por lo que hizo lo que sintió que era necesario para mantener a su esposa a salvo", dijo el sargento Christopher Harrison del Departamento de Policía de San Diego.

"El tipo se detuvo, dejó todo y salió corriendo. Había joyas esparcidas por todas partes y vidrios", dijo Rose.

Nadie resultó herido, pero el presunto ladrón escapó. Rose dice que la tienda había sido robada en el pasado, pero nunca durante el horario de funcionamiento, y nunca hubo necesidad de disparar un arma.

El negocio está asegurado, pero recuperar su tranquilidad puede llevar un tiempo más.

"No sé si quiero abrir mi puerta ahora", dijo Rose.

La policía dice que parece que el sospechoso llegó a pie y se fue de la misma manera. El sospechoso actuó solo.