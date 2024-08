California impondrá penas más severas a ladrones de comercios

SAN DIEGO - Se trata de un paquete de 10 proyectos de ley tanto de la asamblea, como del senado con el fin de castigar severamente a los delincuentes que deciden entrar y robar como si no fuera un delito en comercios.

“Esta muy mal, no estamos protegidos los que estemos en ese lugar donde deciden robar, la gente que llega como si nada y se lo lleva, o sea estamos en riesgo, vamos a dejar de venir”, dice Margarita García quien visita el centro comercial con frecuencia.

Dice estar preocupada y atemorizada por el aumento de robos a comercios en el estado de California.

“We know and is common sense that no worker should be afraid for their own safety when they clock in for a shift, we know that no consumer should be afraid to shop at their favorite retail and no business owner should be afraid of what might happen to their business in the middle of business hours or when they lock up their business at night”, dice Rob Bonta.

Un video de vigilancia mostró el momento cuando un hombre se va detrás de un intruso con un sartén en la mano.

Por lo que el Procurador de California, Rob Bonta dice lo siguiente:

Sabemos y es de sentido común que ningún trabajador debe tener miedo por su propia seguridad cuando llega a cubrir su turno, sabemos que ningún consumidor debe tener miedo de comprar en su tienda minorista favorita y ningún dueño de negocio debe tener miedo de lo que pueda pasarle a su negocio en horario laboral o cuando cierran por la noche.

“O sea dices tu, no pues estan robando y también te están agrediendo, que no ha pasado agresión pero que falta para que pase si se están llevando las cosas como si nada, o sea, nadie puede hacer nada, los policías por más que quisieran detener o algo no pueden hacer absolutamente nada, pues es la autoridad la que necesita hacer su servicio para eso vota uno por ellos”, agrega Margarita García

El Gobernador de California, Gavin Newsom, firmó este viernes un paquete de proyectos de ley destinados a acabar con los delitos minoristas, además del robo de autos y propiedades

Las leyes establecen nuevas sanciones para los reincidentes, proporcionan más herramientas para el procesamiento de delitos graves y toman medidas más severas contra los ladrones de tiendas

“Es el comienzo de un proceso, no es el final de un proceso, todavía estamos trabajando en varios otros proyectos de ley, todavía tenemos más trabajo por hacer, de manera más amplia en este espacio, pero este es un avance demostrable de ese colectivo. esfuerzo”, dice el Gobernador

Estas medidas entrarán en vigor a partir del primero de enero de 2025, y llegan para detener el robo en los negocios minoristas y mejorar la seguridad pública luego que desde 2019 se ha reportado un incremento del 53 por ciento de este tipo de delitos en el estado de California.