Al menos 43 migrantes fueron rescatados durante ola de calor en San Diego

SAN DIEGO- Al menos 43 rescates de migrantes se registraron en San Diego, durante la primera semana de septiembre, cuando se registraron los días más caliente del año en la región, de acuerdo con la patrulla fronteriza.

“Cuando la persona ya no puede continuar mantenerse con el grupo, los abandonan”, dijo

Gerardo Gutiérrez, agente de la patrulla fronteriza.

En la zona rocosa, al este de Otay Mesa, muchas veces, el sonido del aire caliente entre la montaña, apenas es interrumpido por las pisadas de los migrantes y sus gritos de auxilio. Uno de estos casos, incluyó a un menor de edad.

“Yo le decía a mi mama que me dejara, pero no seguía con todas mis fuerzas”, decía el menor en un video grabado por la organización de ángeles del desierto.

La jefa de la Patrulla Fronteriza, Patricia McGurck, advirtió en redes sociales que los traficantes de personas abandonan a las personas bajo las altas temperaturas, con poca o nada de agua.

“ Les falta agua, no les dejan agua obviamente, entonces muchas veces no tienen señal en el teléfono, no tienen la ropa apropiada y muchas veces no tienen comida, entonces que pasan con estas personas, se quedan en una situación muy peligrosa”, explicó.

Mientras los números de rescates se han mantenido en las últimas dos semanas en San Diego entre los 43 y 45 casos. Las autoridades señalan que existe temor a que los migrantes mueran ya que aseguran, muchas de las veces los encuentran en muy mal estado.

“Va a haber quemadura de sol, va a haber cansancio del cuerpo, la gente empieza a tener calambres a perder conciencia”, agregó, Gerardo Gutiérrez.

Ahí es donde tienen que entrar los elementos de Bord Star con caninos entrenados, helicópteros e incluso entrenamiento de primeros auxilios.

Aunado a las labores de rescate que se realizan en esta zona todos los días, las autoridades informaron que cuentan con el programa de "Migrante Desaparecido", el consiste en contactar a las autoridades en México, para informar a las familias que no tienen noticias de algún familiar que haya cruzado la frontera y fracaso en el intento.



Las autoridades agregaron que al día de hoy no tienen el número exacto de cuántas personas han muerto en la frontera de San Diego durante esta ola de Calor, sin embargo, aseguraron que durante el año fiscal 2022 superaron las 50 muertes.