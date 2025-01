Pareja de Escondido recibe visita de agentes del ICE con supuesta orden de deportación

SAN DIEGO - Este domingo, una pareja residente del norte del Condado de San Diego documentó como agentes que dijeron ser del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, tocaron a su puerta. La pareja contó a Telemundo 20 que buscaban a un familiar indocumentado, que dicen, no cuenta con antecedentes criminales.



En varios fragmentos de videos se puede escuchar la voz de una mujer asesorandolos que responder y a que debían guardar silencio. Al constatar que la documentación que portaban los agentes no estaba firmada por un juez, les dijeron que estaban en su derecho de no abrirles la puerta.

“Llegaron otra vez diciendo ya tenemos warrant (orden) y dijimos pues ok si tienes warrant (orden) ponlo abajo de la puerta para que la leamos o mandamos al abogado para que la lea y no quería, decía no cabe no cabe, abre la puerta para que te lo demos en la mano”, agregó el hombre quien pidió permanecer en el anonimato.

Indicaron que, a casi 24 horas de haberse registrado la visita, en ocasiones ven agentes alrededor de su casa en automóviles particulares y algunos casos sin placas.

Pero no es solo ICE, otras agencias federales han estado activas en las últimas horas, incluso días. Activistas indicaron que San Diego no es la excepción.

“Los operativos están por todas partes porque ahora el mandato que tiene ICE es de detener, cada distrito de ICE tiene que detener a 75 personas al día”, declaró Pedro Ríos Director del Comité de Amigos.

La DEA división San Diego ha confirmado que está ayudando al Departamento de Seguridad Nacional y otras agencias en esfuerzos de control de inmigración.

“Aquí el problema viene siendo a mi ver es de que se están enfocando en personas quienes ICE conoce que están en el país, estas personas se han estado reportando mensualmente dando información cumpliendo con las órdenes que ICE les está dando”, agregó el activista Pedro Ríos.

Por su parte, el ICE ha afirmado a través de sus cuentas oficiales que se trata de arrestos planificados, aun así, la incertidumbre aumenta en la comunidad inmigrante.

“Si pues temor pues no tenemos papeles y si nos llevan pues, y luego pues tenemos todos los hijos y nietos aquí”, relató una persona indocumentada que tiene más de 20 años viviendo en el país.

“Esto es parte de una guerra psicológica y que no debemos permitir que ese temor, ese miedo nos paralice, tenemos nosotros que seguir organizándonos”, concluyó Pedro Ríos.