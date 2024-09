Alex Morgan, leyenda de la USWNT, anuncia su retiro del fútbol

SAN DIEGO - Alex Morgan cuelga los tacos.La leyenda de la selección femenina de Estados Unidos anunció su retirada del fútbol este jueves y compartió que está embarazada de su segundo hijo.

"Tengo muy clara esta decisión, y estoy muy contenta de poder contarlo por fin", dijo Morgan en un anuncio en vídeo en las redes sociales. "Ha pasado mucho tiempo y esta decisión no fue fácil, pero al comienzo de 2024, sentí en mi corazón y en mi alma que esta era la última temporada en la que jugaría al fútbol".

Morgan compartió que jugará un último partido cuando su club de la Liga Nacional de Fútbol Femenino, el San Diego Wave, reciba el domingo al North Carolina Courage.

La delantera de 35 años comenzó su carrera con la selección absoluta en 2008 y empezó a jugar con el equipo senior de la USWNT en 2010. Ganó la Copa Mundial Femenina en 2015 y 2019, además de una medalla de oro olímpica en 2012 y una de bronce olímpica en 2021.

Terminó su carrera con el quinto puesto en la historia de la USWNT con 123 goles y el noveno en la historia del equipo con 224 apariciones.

Los Juegos Olímpicos de París de este verano marcaron la primera vez desde 2008 que Morgan se quedaba fuera de la lista de la USWNT para una competencia importante. Había jugado con la USWNT en los torneos previos durante la primavera y su última convocatoria fue el 4 de junio contra Corea del Sur.

En cuanto a su trayectoria en clubes, Morgan lleva en el Wave desde 2022. Anteriormente militó en los Portland Thorns y Orlando Pride de la NWSL, y también jugó en el extranjero con el Olympique de Lyon y el Tottenham Hotspur.

"El fútbol ha sido parte de mí durante 30 años, y fue una de las primeras cosas que amé", dijo. "Lo di todo por este deporte, y lo que recibí a cambio fue más de lo que jamás podría haber soñado".

Morgan y su marido, Servando Carrasco, dieron la bienvenida a su primera hija, Charlie, de 4 años, en mayo de 2020. Ahora está deseando ver a Charlie convertida en hermana mayor.

"Para mí, la familia lo es todo", afirma. "No estaría aquí sin que mi marido y mi familia me levantaran el ánimo, me motivaran, me animaran, me apoyaran y se sacrificaran por mí durante los últimos 15 años como atleta profesional".