Obra de teatro documenta la experiencia de personas sin hogar en San Diego

SAN DIEGO, California - Es un nuevo tipo de obra que ahora se presenta en el Coronado Playhouse. No está destinado a hacerte reír, no es probable que te haga sonreír, pero te hará sentir incómodo y eso es lo que quieren los creadores.

"Creo que nosotros, como compañía, somos muy conscientes de que las personas sin hogar y la comunidad sin refugio son lo más marginado que hay en la sociedad actual", dijo Blake McCarty a NBC 7. Es el director artístico ejecutivo de Blindspot Collective, una organización que produce programación "radicalmente inclusiva" para amplificar las voces y perspectivas de aquellos que están desatendidos.

Es por eso que McCarty es uno de los creadores, escritores y director de "Another Day in Paradise". Es una obra de teatro de estilo documental de 90 minutos con música que cuenta las historias de las personas sin hogar en San Diego con sus propias palabras.

"Entramos en este proceso sabiendo que las historias serían difíciles y luego las historias fueron tal vez más difíciles de lo que esperábamos", dijo McCarty, mientras se disculpaba y trataba de contener las lágrimas pensando en las personas que había conocido.

McCarty y otras tres personas, con la ayuda de una beca de investigación del programa Capital Mundial del Diseño 2024 que se centra en la región de San Diego-Tijuana, pasaron siete meses escuchando a las personas que viven en las calles o en refugios. McCarty dijo que al principio iban a los parques o caminaban por las calles, principalmente en el centro de San Diego, y le preguntaban a la gente si querían participar. Sin embargo, comenzaron a hablar con aquellos que estaban siendo asistidos con recursos de lugares como Father Joe's o la Misión de Rescate de San Diego.

"Queríamos ser realmente conscientes de llevar a cabo la investigación de una manera que se sintiera responsable y asegurarnos de que cualquiera que consintiera usar sus palabras reales tuviera una mentalidad en la que entendiera a qué estaba consintiendo", explicó McCarty. "En general, la respuesta es [que estaban] abrumadoramente ansiosos por hablar".

La mayoría de las entrevistas duraron alrededor de una hora y a cada persona se le entregó una tarjeta de regalo para agradecer su tiempo. Es a partir de esas entrevistas que McCarty y los otros miembros del equipo creativo del proyecto crearon 19 personajes. Algunos de los cuales se basan en una persona específica que conocieron, otros son un compuesto de dos o más personas que compartieron temas y experiencias similares. La obra trata temas maduros, por lo que no está recomendada para niños.

"Muchos de nuestros desamparados en San Diego son como nosotros", dijo Dacara Seward, una intérprete de la obra, a NBC 7. "Están a pasos de ser nosotros. Tomaron ciertas decisiones que los pusieron en la calle y en cualquier momento podría ser uno de nosotros".

Seward interpreta a dos personajes, una es una mujer mayor que no puede mantenerse económicamente y la otra es una mujer más joven que ha lidiado con una agresión sexual. Seward compartió que tiene experiencia trabajando en salud mental, por lo que este proyecto resonó profundamente en ella. Dijo que también hay una inmensa presión, junto con emociones fuertes, sabiendo que son las historias de personas reales.

"El público realmente puede vernos ponernos a esta persona", dijo, explicando que se ponen la ropa del personaje y se transforman en el escenario. Pero es después de que termina la escena que la golpea más fuerte.

"A menudo, cuando me quito ese disfraz, me emociono porque, y me voy a emocionar ahora, te estás conectando con esa persona nuevamente y estás diciendo que te honro como persona y te agradezco por tu existencia", dijo. "El hecho de que podamos quitarnos eso, es triste que no puedan quitar nada, esos son ellos".

Es real y crudo, pero importante, coincidieron McCarty y Seward.

"No hay un intermedio, así que vamos a seguir acumulando y acumulando y acumulando estas historias y estos mensajes poderosos, para que el público se vea obligado a reflexionar y reconocer la humanidad de estas personas que a menudo pasan de largo e ignoran", dijo Seward.

Las funciones son los jueves, viernes y sábados a las 8 p.m. y los domingos a las 2 p.m. hasta el 24 de noviembre. Los boletos cuestan $30 y estarán recolectando artículos de donación, como mantas, mochilas y productos enlatados, en la puerta para crear paquetes de ayuda para las personas que fueron entrevistadas para el proyecto.

"Siéntate, escucha, mantén el espacio", dijo McCarty cuando se le preguntó sobre lo que espera que los miembros del público se lleven de la actuación. "El espectáculo culmina con una canción que repite el estribillo 'Todavía estoy aquí'".

Para obtener más información sobre la obra, haga clic aquí.