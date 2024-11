Anuncian cierre de la línea ferroviaria entre Oceanside y San Diego para el sábado

SAN DIEGO - Si usted está planeando un viaje en el corredor ferroviario de San Diego este fin de semana, tendrá que reprogramarlo. La línea ferroviaria cerrará entre la estación de tránsito de Oceanside y la estación Santa Fe Depot en el centro de San Diego desde las 12 a.m. del 16 de noviembre hasta las 5 a.m. del 18 de noviembre.

El cierre total se debe a obras programadas de forma rutinaria, según un comunicado conjunto de la Asociación de Gobiernos de San Diego (SANDAG) y el Distrito de Tránsito del Condado Norte (NCTD).

El cierre afectará a los servicios ferroviarios que operan en el tramo de San Diego del corredor ferroviario costero Los Ángeles-San Diego-San Luis Obispo (LOSSAN), incluidos North County Transit District (NCTD), Amtrak y el transportista de mercancías BNSF, según SANDAG.

Estos cierres se coordinan entre las agencias de transporte y los proveedores para alinear los horarios de trabajo a lo largo de la línea ferroviaria y minimizar los impactos en la comunidad, lo que permite a las cuadrillas completar varias semanas de trabajo en un fin de semana, según la declaración de SANDAG y NCTD.

This weekend, November 16-17, all coastal rail service will be suspended between Oceanside Transit Center & Santa Fe Depot for routine maintenance and rail infrastructure work. #COASTER will return to its regular schedule Monday morning. #NCTDAlert pic.twitter.com/zuIItO9lvF