Anuncian feria de trasferencia de colegios comunitario a universidades en San Diego

SAN DIEGO - La universidad comunitaria es una opción muy popular entre los estudiantes de bachillerato que quieren ahorrar dinero antes de trasladarse a una universidad con carreras de cuatro años. Pero resulta que son muy pocos los que dan el paso.

Según una nueva auditoría estatal, uno de cada cinco estudiantes logra trasladarse.

La Dra. Erin Charlens, coordinadora del Centro de Transferencia del San Diego City College, dijo que parte del problema es la formación académica y que los estudiantes no saben exactamente lo que significa transferirse.

"Algunos estudiantes dicen: 'No, no lo hago. Yo no me transfiero. Acabo de llegar'. Pero al mismo tiempo, se darán la vuelta y dirán: 'Oh, sí, quiero ir a San Diego State'", dijo Charlens.

Según Charlens, los diferentes requisitos de transferencia y las vagas instrucciones de las universidades pueden confundir a cualquiera, no sólo a los estudiantes.

"Tenemos acuerdos de coordinación con diferentes campus que a veces son difíciles de leer incluso para los consejeros", dijo Charlens.

Grace Kidane entró en UCLA para estudiar bioquímica, pero decidió pasar primero por City College.

"Estoy un poco decepcionado", dijo Kidane. "Ojalá hubiera sabido esto antes de ir al colegio comunitario, pero no me arrepiento de haber ido al colegio comunitario porque parte de la razón fue por el precio".

Ahorrar dinero es una de las razones más comunes por las que los estudiantes eligen la vía del colegio comunitario.

Antes de que los estudiantes se cambien, Charlens quiere llegar a ellos pronto.

"Por muy difícil que pueda ser este proceso, en cierto modo, nunca ha sido tan sencillo", dijo. "Queremos ayudarles a agilizar el camino para alcanzar el objetivo que sea".

Los estudiantes del campus dijeron abrumadoramente que están siguiendo ese consejo para que no haya sorpresas cuando llegue el momento de seguir adelante.

El mes que viene, City College organizará una feria de traslados con cerca de 40 colegios y universidades.

El 1 de octubre es cuando los sistemas UC y CSU comenzarán a aceptar solicitudes de transferencia.