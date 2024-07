Bomberos combaten incendio forestal en Lawson Valley en San Diego

SAN DIEGO- La tarde de este miércoles, se desató un fuerte incendio de vegetación en Sloane Canyon Road en la comunidad de Dehesa

De acuerdo con el departamento de Cal Fire, el denominado “Sloane Fire", ha consumido al menos 15 acres. Elementos de bomberos se encuentran en la zona, para contener las llamas.

Hasta el momento los bomberos han logrado frenar su avance. No hay reporte de estructuras dañadas, ni víctimas que lamentar.

#SloaneFire [Update] The forward progress of the fire has been stopped.