Acusan a miembros de fraternidad de SDSU de incendiar a un joven en una fiesta, según fiscales

SAN DIEGO - Cuatro miembros de una fraternidad de la Universidad Estatal de San Diego (SDSU, por sus siglas en inglés) enfrentan cargos por delitos graves en relación con un evento realizado en una fiesta el año pasado durante la cual un novato fue quemado, lo que le provocó quemaduras de tercer grado que cubrieron más del 16% de su cuerpo, dijeron los fiscales.

Caden Cooper, de 22 años; Lucas Cowling, de 20; Christopher Serrano, de 20; y Lars Larsen, de 19, fueron acusados ​​el lunes de al menos un delito grave en la Corte Superior de San Diego. Todos se declararon no culpables.

Entre los cuatro había miembros activos y nuevos de la fraternidad Phi Kappa Psi. La fraternidad no respondió de inmediato a un correo electrónico de The Associated Press en el que se solicitaba una reacción. Se dejó un mensaje de voz al abogado Michael Malowney, que representa a Cooper, para que hiciera comentarios. También se dejó un mensaje similar en la oficina de Jay Temple, que representa a Cowling. Serrano y Larsen están siendo representados por defensores públicos anónimos.

A lo largo de los años, las fraternidades de la SDSU han tenido varios problemas que han motivado investigaciones. Al menos media docena han sido puestas en periodo de prueba en los últimos dos años, según el sitio web de la universidad. En 2020, la universidad investigó las acusaciones de que un líder de una fraternidad promovía el consumo excesivo de alcohol. Esto se produjo un año después de la muerte de un estudiante de primer año que se cayó de una litera y se rompió el cráneo tras una noche de copas con su fraternidad.

Phi Kappa Psi ya estaba en periodo de prueba por parte de la universidad por violar sus políticas sobre el alcohol y las novatadas cuando sus miembros planearon una gran fiesta en la casa de la fraternidad el 17 de febrero de 2024, que incluía un evento en el que Serrano prendería fuego a Larsen, según la oficina del fiscal de distrito del condado de San Diego.

Cowling, Serrano y Larsen planearon el evento, durante el cual Serrano prendería fuego a Larsen, dijeron los fiscales. Larsen pasó semanas en el hospital para recibir tratamiento por quemaduras de tercer grado, principalmente en las piernas.

Posteriormente, los fiscales indicaron que Larsen, Cooper y Cowling mintieron a los agentes del orden que investigaban el incidente y eliminaron pruebas en las redes sociales. También ordenaron a otros miembros de la fraternidad que eliminaran pruebas y no hablaran con nadie al respecto, según los fiscales.

Los cargos incluyen provocar un incendio de manera imprudente con graves lesiones corporales, conspiración para cometer un acto perjudicial para el público y violar la ordenanza de anfitriones sociales. Si son condenados por todos los cargos, los acusados ​​podrían enfrentar hasta siete años y dos meses de prisión.

En el momento del incidente, Cooper era el presidente de la fraternidad, Cowling estaba en el Pledge Board, y Serrano y Larsen eran novatos, dijeron los fiscales.

Los fiscales afirmaron que Larsen y Serrano, que no tenían la edad legal para consumir alcohol, también tomaron antes de la escena en presencia de Cowling.

Los cuatro fueron liberados de la cárcel, pero se les ordenó no participar en ninguna fiesta o eventos de reclutamiento de la fraternidad, y cumplir con las leyes sobre el alcohol. También se les ordenó regresar a la corte el 18 de marzo para prepararse para una audiencia preliminar programada para el 16 de abril.