CBP investiga la detención en la frontera de una familia a punta de pistola: Congresista Vargas

SAN DIEGO - Aduanas y Protección Fronteriza ha abierto una investigación sobre un incidente en el que los agentes detuvieron a una familia de San Diego a punta de pistola por lo que dijeron que era un caso de identidad errónea, según el congresista Juan Vargas, quien calificó el incidente de "trágico" y un "terrible error".

"Pido disculpas a la familia", dijo Vargas. "Obviamente, el gobierno federal no los trató correctamente. Y ya sabes, tienen una queja real aquí en la que tienen razón".

El encuentro fue grabado con un teléfono móvil el 29 de agosto en el puerto de entrada de San Ysidro.

Joshua Durazo y su familia regresaban a casa tras un funeral en México cuando los agentes sacaron sus armas. Todos los que iban en el vehículo eran residentes legales permanentes en Estados Unidos, dijo, incluida su tía de 75 años, que acababa de dar sepultura a su hijo, y dos niños de 9 y 15 años.

"Es lo peor que te puede pasar: que apunten a tu hijo sin poder defenderlo ni hacer nada para evitarlo", dijo Durazo.

Un vídeo grabado con un teléfono móvil muestra a agentes fronterizos del puerto de entrada de San Ysidro apuntando con sus armas a una familia que regresaba el jueves a casa tras un funeral en México, en lo que la familia considera un caso de confusión de identidad. Claudía Simonés con los detalles

En el vídeo se ve cómo los agentes ordenan a todos que salgan del vehículo de uno en uno y caminen hacia atrás con las manos en alto, y luego los esposan. Durazo dijo que los llevaron a un hangar donde, según dijo, se enteraron de que los agentes buscaban a un tal Jorge González.

Ese es el nombre de su primo, dijo Durazo, pero también uno común - y su primo no era el individuo que los oficiales estaban buscando.

El CBP se ha negado repetidamente a responder a varias preguntas sobre el incidente, incluyendo por qué los oficiales estaban buscando a Jorge González o por qué sacaron sus armas.

"Necesitamos todas las respuestas, y las estamos exigiendo", dijo Vargas.

Vargas dijo que, una vez que su oficina se enteró del incidente, se pusieron en contacto con la CBP para pedir una investigación y la agencia accedió.

"En un principio, yo creía -y sigo creyendo- que harían una investigación y que, de hecho, la harían pública", dijo Vargas. "Creo que están intentando dar marcha atrás un poco y decir: 'Bueno, no lo hacemos todo público'. No, éste tiene que ser público. Tienen que hacer pública la información. Ya sabes, queremos ver el informe. Queremos que todo el mundo pueda ver el informe de esta investigación porque, ya sabes, obviamente estamos equivocados aquí. Y seamos claros: Cometimos un error y no hay excusa para ello".

Vargas cree que el CBP violó su propia política de uso de la fuerza, que establece que los agentes sólo deben usar la fuerza que sea "objetivamente razonable": si hay una amenaza inminente o si alguien se resiste al arresto, entre otros factores.

Parte de la razón por la que Vargas quería que la investigación se hiciera pública, dijo, era para permitir cambios en los procedimientos de la agencia para garantizar que algo así no vuelva a suceder.

"¿Volverá a ocurrir?" dijo Vargas. "Espero que no. Pero podría. Por eso queremos saberlo. ¿Qué podemos hacer para evitar errores como éste? ¿Qué podemos hacer?"