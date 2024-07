Cientos de visitantes llegan a San Diego por Comic-Con

SAN DIEGO - Cientos de personas ya comienzan a llegar a San Diego para la edición 2024 del comic-con, que este año traerá finalmente la gloria del aclamado Hall “H” y los eventos que no se veía desde el 2019 por los estragos de la pandemia y el año pasado por la huelga del sindicato de guionistas en Hollywood.

“Este es como el primer comic con desde 2019 que regresa con la fuerza como los que había antes”, dijo Pablo Machado, maestro en Guadalajara, México, quien llego a San Diego, desde el lunes para disfrutar del evento al que dijo ha asistido por 10 años consecutivos.

Desde el martes por la tarde ya había calles cerradas alrededor de Gaslamp a metros del centro de convenciones, los letreros que anuncian el comic-con se veían por todo el centro de San Diego, mientras los comercios, restaurantes y hasta museos aseguran ya esperan ver un incremento considerable de visitantes durante los próximos días.

“Una locura, lleno de gente y tienen sus trajes and it's really fun”, dijo, Kadija Alzate, coordinadora asistente de museo WNDR.

En San Diego, sus residentes, dicen también esperar con ansias la llegada del comic-con, Gabriela, contó cómo coció a mano por tres meses su disfraz y el de su novio del personaje del chapulín colorado, para el evento.

“Los zapatos los compre y los pinte, yo los compre les puse las agujetas y de ahí en poquito a poquito como ve todo yo le voy agregando”, contó, Gabriela Trevizo, mientras mostraba sus disfraces.

Una oportunidad, dicen no solo de ver artistas y disfrazarse de sus personajes favoritos sino también de traer la cultura mexicana a Estados Unidos.

“También tenemos que traer los personajes hispanos, traer una parte de nosotros y representar y esa fue la inspiración y mas que nada ver la ilusión de la gente la reacción”, dijo, Gabriela.

El evento masivo que atrae a San Diego a miles de personas de todas partes del mundo comenzó esta semana en el centro de convenciones y sus alrededores.

Para Jose es el segundo año que se disfraza del Chapulín, dice su mayor emoción fue mostrar a otras personas este personaje que el veía televisión con sus padres en la infancia.

“Lo veíamos con toda la familia desde chiquitos, uno lo miraba el programa y básicamente ha sido el único héroe de las personas que hablamos español”, dijo, Jose Sanchez, mientras se preparaba para disfrazarse del famoso, Chapulín Colorado.

Arte que no solo llega desde casa, sino que también, desde el museo WNDR en San Diego, busca impulsar el trabajo de artistas locales y dar una mirada mundial de sus instalaciones al talento que se esconde desde la frontera sur de California.

“Es una oportunidad a enseñarle a todas las persona que vienen a San Diego enseñarle el arte aquí, el museo”, agregó, Kadija Alzate, coordinadora asistente de museo WNDR en San Diego.