Ryan Reynolds, Hugh Jackman y Will Ferrell entre los invitados previstos para la Comic-Con de San Diego 2024

SAN DIEGO - Los líderes de la ciudad le dieron el banderazo a la San Diego Comic-Con International 2024 el miércoles en el Centro de Convenciones de San Diego, marcando el comienzo de días de cómics, juegos, películas y arte.

La edición de este año busca mejorar la versión reducida de 2023, que se vio limitada por las huelgas de actores y guionistas de Hollywood del año pasado. Como resultado de la huelga de SAG-AFTRA, la Comic-Con de 2023 no tuvo representación de HBO, Netflix, Marvel, DC, Sony u otros grandes estudios.

No será así en 2024, donde los grandes presentadores volverán a llenar los escenarios más grandes del centro de convenciones para la 55ª edición de uno de los eventos más grandes de San Diego.

"Comic-Con es un evento icónico que atrae a personas de todo el mundo a San Diego durante cuatro días de diversión inolvidable", dijo el alcalde Todd Gloria en el evento de lanzamiento el miércoles por la mañana. "Esta convención no solo celebra la creatividad y la innovación en las artes populares, sino que también genera beneficios económicos significativos para nuestros negocios locales, la comunidad y la ciudad misma: los impuestos a las habitaciones de hotel que generan estos visitantes constituyen una porción saludable del presupuesto de nuestra ciudad".

Un artículo que se ha convertido en todo un objeto de colección en los últimos años es la barra de chocolate de Comic-Con. Cada año, los chefs del centro de convenciones crean cuatro nuevos sabores, disponibles exclusivamente para los que asisten a la convención.

Se espera que la Comic-Con 2024 atraiga a más de 135,000 asistentes durante sus cuatro días de duración, generando un impacto regional de más de 160 millones de dólares, que incluye el gasto directo e indirecto de los visitantes.

En 2022, la Comic-Con dio la bienvenida a más de 135,000 asistentes y generó 3 millones de dólares en ingresos por impuestos hoteleros y sobre las ventas para San Diego, según documentos de la ciudad.

"San Diego es la capital mundial de la Comic-Con. Beneficia a nuestras pequeñas empresas, genera empleos y contribuye con millones de dólares a nuestra economía local", dijo la asambleísta Tasha Boerner, demócrata de San Diego. "No solo es un elemento básico en nuestra región, sino que es un elemento básico para los fanáticos de los cómics de todo el mundo, donde personas de todas las edades pueden interactuar con algunos de sus héroes favoritos mientras disfrutan de los puntos de acceso locales. Estoy emocionado de darles la bienvenida a todos a mi casa. Espero que todos disfruten de San Diego tanto como yo".

Cientos de personas ya comienzan a llegar a San Diego para la edición 2024 del comic-con, que este año parece traerá finalmente la gloria del evento que no se veía desde el año 2019 por los estragos de la pandemia y el año pasado por la huelga de escritores en Hollywood.

La convención abarca una amplia gama de actividades y eventos, que incluyen paneles de discusión, apariciones de celebridades, exhibiciones de arte y exhibiciones de mercancías.

Diego, el "primer perro" de San Diego, también se unió al evento disfrazado para ayudar a iniciar la convención.

"La energía que los fans traen a la Comic-Con y a San Diego cada año es inigualable", dijo Whitburn. "El centro de la ciudad sirve como un telón de fondo perfecto para que los fanáticos experimenten los hoteles, restaurantes y tiendas locales que se benefician de la convención con entradas agotadas".

Entre los invitados de este año se encuentran Will Ferrell, Lisa Kudrow, Jennifer Coolidge, Ryan Reynolds, Hugh Jackman y Jason Derulo, con expositores como Marvel, Lionsgate, Lucasfilm, ¡Boom! Studios, IDW Publishing e Image Comics.

La convención cerró durante dos años durante la pandemia de coronavirus y Comic-Con International recibió más de 2.5 millones de dólares en préstamos del Plan de Protección de Pagos, todos los cuales han sido condonados.

El miércoles iba a ser un preestreno más tranquilo, con la sala de exposiciones y el Callejón del Artista en el SDCC abiertos de 6 a 9 p.m., lo que permitió la compra de mercancía de casi todas las variedades de superhéroes, ciencia ficción, fantasía y cultura pop. La sala de exposiciones estará abierta a las 9:30 a.m. De jueves a domingo.