Condenan a 14 años de prisión a conductor que atropelló y mató a dos a hermanas en Bay Terraces

SAN DIEGO - El hombre que mató a dos hermanas en un accidente de tráfico por conducir ebrio en Bay Terraces en mayo de 2023 fue condenado a 14 años y ocho meses de prisión el lunes.

Tony García fue sentenciado por las muertes de Jazmín Higuera Cano, de 23 años, y Elizabeth Higuera Cano, de 25, después de declararse culpable en julio de homicidio involuntario y por conducir bajo los efectos del alcohol.

El accidente ocurrió en la madrugada del 14 de mayo de 2023, cuando se celebraba el Día de la Madre.

La familia de Elizabeth Higuera Cano dijo que acababa de enterarse de que estaba embarazada de su tercer hijo y salió a celebrarlo con su hermana y sus amigos.

Estaban en Munda Road, a pocas manzanas de la casa de Elizabeth Higuera Cano, cuando García estrelló su camioneta contra el automóvil de ellas, dejando a las dos hermanas muertas y al conductor y a otro pasajero gravemente heridos.

«¿Acaso te importa que hayas apartado a una madre de sus hijas pequeñas? Nunca las verá crecer. ¿O que le hayas quitado dos hijas a una madre?». preguntó Danna Moreno a García el lunes durante la lectura de la sentencia.

Moreno conducía el coche que García golpeó y el lunes dijo que todavía tenía un pulmón colapsado y graves lesiones en la columna vertebral.

"El tener que mirar estas cicatrices todos los días cuando me miro en el espejo, es un recordatorio constante de la noche en que mataste a mis amigos y me heriste gravemente, todo porque elegiste sentarte al volante", dijo Moreno.

Garcia prefirió no hablar ante el tribunal este lunes. El juez señaló que esa noche le habían echado de un casino y que huyó del accidente. Las autoridades dijeron que se entregó horas después.

" El hecho de que, después de ver un coche destrozado y a personas que luchaban por su vida, le dijeras a otro ser humano: “Esto es un atropello con fuga”, y huyeras como un cobarde, me dice algo sobre tu carácter", declaró Polly Shamoon, juez del condado de San Diego.

Tras el accidente, el marido de Elizabeth Higuera Cano, Daniel Jiménez, dijo que había tenido que trasladar a sus dos hijas a Florida, donde sus padres ayudan a cuidarlas mientras él permanece en servicio activo en la Marina.

"Toda mi vida cambió. La vida de mis hijas cambió por completo. Destrozó todo en mi vida", dijo Jiménez.

Jiménez dijo que sus hijas, Rosalyn, de 7 años, y Amayah, de 4, son bellas como su madre y heredaron su amor por el arte. Dijo que la parte más difícil del año pasado ha sido ver el dolor de las niñas, mientras intenta por todos los medios mantener vivo el recuerdo de su esposa.

"Creo que lo que más me duele es ver sufrir a mis hijas. Oírlas hablar de su madre, o que mi hija me explique lo dolida que estaba este Día de la Madre en el colegio, porque las madres de todos los demás vinieron a por los regalos y ella ya no tiene mamá", dijo Jiménez. "Sinceramente, eso es lo más duro".

"Éramos felices. Teníamos esperanza en nuestras vidas, estábamos trabajando en nuestro futuro, teníamos otro bebé que estábamos esperando felizmente y creo que lo que realmente quiero que la gente recuerde es cómo tus decisiones pueden afectar la vida de otras personas», prosiguió.

"La vida de mis hijos cambió para siempre. Mi vida cambió por completo", dijo Jiménez. "Y no tuvo nada que ver con ninguno de nosotros. Fue por las malas decisiones de un extraño".

García también fue condenado a pagar más de $ 75. 000 dólares en honorarios y la indemnización a las víctimas. Además, se le acreditaron 517 días de condena.