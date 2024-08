Cosas que hacer este fin de semana del Día del Trabajo: The Beach Boys, Santana y Counting Crows y mucho más

SAN DIEGO - Siempre hay algo divertido que hacer en la mejor ciudad de Estados Unidos. Nuestra guía de eventos de fin de semana está aquí para ayudarte. ¡Levántate, sal y diviértete!

Lo que debes saber Nuestra guía de eventos del fin de semana se publica cada jueves en nuestra sección Qué hacer en San Diego en Telemundo20.com

Como siempre ha sido nuestra misión, nuestra guía hará todo lo posible por abarcar todo el condado -norte, sur, este y oeste- para ofrecerte cosas divertidas, frescas y asequibles que hacer en San Diego.

¿Tienes algún evento que compartir? Envíalos a Brenda.Gregorio-Nieto@nbcuni.com

Viernes 30 de agosto

Rachmaninoff and the Tsar

7:30 p.m. en el Teatro Balboa

Recorrido por la itinerante pero extraordinaria vida de Sergei Rachmaninoff, que muestra el sentido del hogar y la familia del maestro y cómo estos elementos influyeron en su arte.

52nd Annual Barona Powwow

Evento de 3 días en el Complejo Deportivo Barona| Gratis

Únase a la Barona Band of Mission Indians para disfrutar de un fin de semana de concursos de baile en todas las categorías, campamentos, percusión e inmersión cultural.

Def Leppard and Journey with Steve Miller Band

6 p.m. en Petco Park | $68+

Dos de las bandas de rock más grandes del mundo se unen para una gira masiva. Este espectáculo en el centro de San Diego quedará grabado en los libros de historia y no querrás perdértelo.

San Diego Symphony presents “Tchaikovsky Spectacular”

7:30 p.m. en el Rady Shell en Jacobs Park| $78+

El último concierto clásico de la Temporada de Verano 2024 presenta a Rafael Payare dirigiendo la Orquesta Sinfónica de San Diego en el Concierto para Violín de Tchaikovsky, con el solista Blake Pouliot.

Santana and Counting Crows: Oneness Tour 2024

7 p.m. en The North Island Credit Union| $41.30+

Santana interpretará canciones llenas de energía y pasión de sus cincuenta años de carrera, incluyendo las favoritas de los fans, desde Woodstock hasta Supernatural.

Sábado 31 de agosto

The Sandlot - 30th Anniversary with the Cast

6 p.m. en The Magnolia| $30.50+

Acompañe al reparto, en primera fila, y vea la película de béisbol más famosa de todos los tiempos.

Henry 6 One: Flowers and France

8 p.m. en The Old Globe | $61+

El Old Globe se convierte en uno de los pocos teatros de la historia del país que completa el canon de Shakespeare con Enrique VI en dos partes, la mayor producción de Shakespeare que el Globe ha presentado nunca.

The Beatles' Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band

7:30 p.m. en The Rady Shell| $48+

Classic Albums Live rinde homenaje a Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de The Beatles con una actuación en la que participan algunos de los mejores músicos del mundo y la Orquesta Sinfónica de San Diego.

Domingo 1 de septiembre

Joshua Bassett

19.30 h en el teatro al aire libre CalCoast Credit Union

El cantante, compositor y actor Joshua Bassett está en San Diego como parte de su gira The Golden Years Tour con el invitado especial Thomas Day.

The Beach Boys

7:30 p.m. | The Rady Shell | $73+

¿No sería agradable vivir en un verano sin fin? La gira de los Beach Boys lo hace posible con una parada en el Rady Shell con John Stamos como invitado especial.

Ukrainian Festival 2024

11 a.m. en The House of Ukraine del Parque Balboa

Deléitese con varenyky de papa y queso con crema agria y cebollas fritas, kovbasa, ensaladas, dulces, sandía y bebidas y con un programa de leyes.