Lo que debes saber Nuestra guía de eventos del fin de semana se publica cada jueves en nuestra sección En tu barrio de NBC7.com

Como siempre ha sido nuestra misión, nuestra guía hará todo lo posible por abarcar todo el condado (norte, sur, este y oeste) para ofrecerte cosas divertidas, novedosas y asequibles que hacer en San Diego.

¿Tiene algún evento que compartir? Envíalos a Brenda.Gregorio-Nieto@nbcuni.com

Viernes, 25 de octubre

Hauntfest en Main

de 4 p.m. a 9 p.m. | Centro de El Cajón | Gratis

Este evento anual familiar con temática de Halloween cuenta con música en vivo, concursos de disfraces, juegos mecánicos, un espectáculo de autos embrujados y más. Los vendedores locales ofrecerán comida, artesanías y juegos.

Proyección de la película "Coco" de Disney5

5 p.m. | San Marcos | Gratis

Trae tus mantas para una noche de cine en el teatro emergente al aire libre en North City, una plaza en San Marcos. Disfrute de palomitas de maíz de cortesía y coma algo de comida local como Buona Forchetta, Wynston's Ice Cream, Maya's Cookies y Milonga Empanadas. Draft Republic ofrecerá bebidas tanto para toda la familia como alcohólicas. Las festividades como juegos y encuentros con personajes de películas comienzan a las 5 p.m. y la proyección de la película comienza a las 6:30 p.m.

4ª Colecta Anual de Alimentos de Otoño en Barons Market

3 p.m. a 5 p.m. | Chula Vista

, el Banco de Alimentos de San Diego y Barons Market están ayudando a los vecinos que no pueden pagar alimentos y otras necesidades básicas. Los presentadores de las estaciones de radio Magic 92.5 y 91X estarán en el Otay Ranch Barons Market (2015 Birch Rd # 980) para repartir obsequios y reunir apoyo para la colecta de alimentos de otoño. Se anima a los asistentes a hacer una donación al finalizar la compra.

Marc Anthony

8 p.m. en Pechanga Arena | $62+

Marc Anthony ha vendido más de 12 millones de álbumes en todo el mundo, lo que lo convierte en uno de los artistas más influyentes de su tiempo y un ícono en la música y la cultura latina.

Kehlani

8 p.m. en Viejas Arena en SDSU | $42+

Junto con Flo y Anycia, la cantante y compositora Kehlani está haciendo una parada en San Diego para su "Crash World Tour".

Sábado 26 de octubre

Feria del Libro de North Park

10 a.m. a 5 p.m. | Parque del Norte | Free

Verbatim Books presenta el regreso de la Feria del Libro de North Park. El día de festividades literarias incluye una alineación de diversos vendedores, lecturas y firmas de autores, mesas de actividades de bocetos y dibujos, música en vivo, hora de cuentos para niños y alimentos y bebidas de vendedores locales.

Día de los Muertos con el Mariachi Los Camperos

6 p.m. en The Rady Shell en Jacobs Park | $33+

Mariachi Los Camperos, liderados por Jesús "Chuy" Guzmán, se presentarán en celebración del Día de los Muertos y la "era dorada de la música de mariachi".

Patas para leer

de 10 a.m. a 11 a.m. | Biblioteca de Logan Heights | Gratis

Los niños de todas las edades están invitados a leer en voz alta a los Embajadores de Animales de la Sociedad Protectora de Animales de San Diego en la Biblioteca de Logan Heights el segundo y cuarto sábado de cada mes.

Festival de Arte y Cultura

12 p.m. a 3 p.m. | Universidad de San Diego | Gratis

Dirígete al Camino/Patio de los Fundadores para sumergirte en la expresión artística. La Facultad de Artes y Ciencias es la anfitriona del 4º evento anual, que incluye actuaciones en vivo de conjuntos, cantantes, bailarines, actores y poetas de USD.

Orville Peck

7 p.m. en Cal Coast Credit Union en SDSU | $30+

Orville Peck, junto con Nikki Lane y Emily Nenni, harán una parada en San Diego para su "Stampede Tour".

Espeluznante Halloween de Carlsbad

2 p.m. - 6 p.m. | El Foro Carlsbad | Gratis

Los visitantes están invitados a presentarse con disfraces de Halloween y visitar las tiendas y restaurantes participantes para pedir dulces. El evento también contará con música en vivo, juegos de carnaval y más.

Domingo 27 de octubre

Bayside Boo: No hay trucos, solo golosinas de

12 p.m. a 4 p.m. | Pueblo portuario | Gratis

Bayside Boo transforma Seaport Village en una experiencia marítima mítica. El evento cuenta con el 4º concurso anual de disfraces, música en vivo, truco o trato, una fiesta de baile con DJ y una oportunidad para tomar fotos de pulpos de 26 pies.

Avanzando contra el cáncer de mama de San Diego

8 a.m. a 12 p.m. | Estadio Snapdragon, 2101 Stadium Way | Evento de recaudación de fondos

Únase a más de 15,000 sobrevivientes de cáncer apasionados, prosperadores, cuidadores y sus familias y amigos mientras recaudan fondos para acabar con el cáncer de mama. El evento anual es una caminata no competitiva de 3 millas organizada por la Sociedad Americana Contra El Cáncer. Regístrese para unirse a un equipo o inscríbase individualmente.

Actuación de Belles en Winstons Beach Club

Las puertas se abren a las 4 p.m. | 1921 Bacon St. | $15+

La cantante y compositora Kelli Rachel Belles ha acumulado más de 70 millones de vistas acumuladas y reproducciones de sus canciones originales. Belles cuenta historias de amor y desamor con ingenio y honestidad inquebrantable, al igual que sus inspiraciones Loretta Lynn y June Carter Cash. Después de firmar un contrato con Deluge Music Publishing en Nashville y East Music Row Records, está comenzando su segunda gira como cabeza de cartel en clubes, "The Trust Issues Tour". A Belles se le une el artista emergente de crossover country, Trevor Martin.