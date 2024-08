Estudio revela que los consumidores frecuentes de cannabis son propensos al absentismo laboral

SAN DIEGO - Un investigador de la UC San Diego y un colega de la Universidad de Nueva York han dado a conocer los resultados de un nuevo estudio que vincula el absentismo laboral con el consumo de cannabis.

Según el informe, que se publicó el lunes en la revista American Journal of Preventive Medicine, más de 46, 000 trabajadores contratados a tiempo completo entre 2021 y 2022 participaron en un estudio que demostró que "el consumo reciente y frecuente de cannabis y el trastorno por consumo de cannabis (CUD) se asociaron con un mayor absentismo laboral".

El estudio, que fue escrito por el Dr. Kevin H. Yang, residente de tercer año en el Departamento de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la UC San Diego y Joseph J. Palamar, Ph.D, M.P.H, profesor asociado en el Departamento de Salud de la Población de la Facultad de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York.

¿ Qué es CUD? Es cuando la gente insiste en consumir cannabis a pesar de que su uso tiene un «impacto negativo significativo en la vida y la salud de una persona», según Yale Medicine y «le cuesta a la población asegurada por el empleador de EE.UU. un estimado de $ 4,7 billones anuales en gastos médicos", según el estudio publicado el lunes.

NBC 7 habló el lunes con Yang, quien se encontraba en Big Bear, donde el nativo de Alabama y residente de tercer año en el Departamento de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la UC San Diego estaba de vacaciones cuando el American Journal of Psychiatry publicó el informe del que es coautor.

" No tengo ningún control sobre eso", dijo Yang riendo, refiriéndose al tiempo libre de esta semana.

Yang explicó a NBC 7 que en la Universidad de California en San Diego se llevan a cabo numerosas investigaciones sobre drogas y que los investigadores se interesan por el consumo de cannabis, que ha aumentado drásticamente en los últimos diez años, debido a los cambios en la legalización y al aumento de la tolerancia en la sociedad.

" Nos ocupamos de la salud pública, de diversos aspectos de salud pública del consumo de cannabis y también del consumo de sustancias psicodélicas, analizando tanto los aspectos positivos como los negativos de dicho consumo desde el punto de vista de la salud pública", explicó Yang.

Los datos del nuevo estudio muestran que el 15,9% de los trabajadores a tiempo completo consumieron cannabis en el mes anterior y que el 6,5% de ellos "cumplían los criterios" de CUD. En ese periodo, "la cifra media de días de trabajo perdidos por enfermedad fue de 1,47 para las personas que no tenían CUD pero habían consumido cannabis en el último mes". La cifra fue significativamente menor -0,95%- para las personas que nunca habían consumido la droga".

Los investigadores señalaron que el número de días de trabajo perdidos fue declarado por los propios participantes en el estudio. Yang señaló que su análisis no examinó el número total de personas que habían consumido cannabis el mes anterior, "por lo que no está claro si es mayor o menor que el de la población general. No es algo que hayamos analizado".

Aunque el consumo ocasional de cannabis se asoció a ausencias laborales, las personas que experimentaban CUD tenían una «incidencia entre 1,30 y 2,87 veces superior de faltar o saltarse el trabajo en comparación con las que no tenían CUD», según muestra el análisis de los investigadores.

Por tanto, la media de faltas de alguien que experimenta CUD podría llegar a ser de 4,22 días laborables al mes (1,47 x 2,87=4,22).

Conclusión de los investigadores: " Las personas con consumo reciente y frecuente de cannabis y CUD son desproporcionadamente propensas al absentismo laboral". Según el estudio, parte de esas faltas al trabajo se deben a enfermedades o lesiones relacionadas con el consumo de cannabis y lo que podría agravar el problema, "las personas que sufren lesiones o tienen problemas de salud pueden recurrir al cannabis con fines de automedicación, lo que podría exacerbar el ciclo de ausentismo".

Yang señaló que su análisis reveló un patrón de comportamiento entre los consumidores de cannabis (faltar al trabajo) y no muestra necesariamente que ese comportamiento esté causado específicamente por el consumo de cannabis. En otras palabras, lo que muestra el estudio es que los consumidores de cannabis faltan al trabajo con más frecuencia que los empleados que no consumen la droga.

"Desgraciadamente, es algo sobre lo que tendríamos que investigar más para entender mejor cuál es su orientación», dijo Yang el lunes. «Se trata de un estudio transversal, por lo que sólo lo estamos analizando en un momento determinado. Es una especie de pregunta del huevo o la gallina en términos de, ya sabes: ¿El consumo de cannabis hace que estas personas falten al trabajo o las personas que son más propensas a faltar al trabajo son más propensas a consumir cannabis como resultado? Así que no tenemos esas respuestas. El estudio no es capaz de responder a esa pregunta, pero sin duda, ya sabes, sugiere que tenemos que hacer más investigación potencialmente mirando a los estudios a largo plazo y también estudios cualitativos, también conocido como entrevistas a estos pacientes, para ver por qué están faltando al trabajo y también por qué están consumiendo cannabis".

¿Y qué diferencia hay entre estar demasiado drogado para trabajar y por ejemplo, abusar del alcohol? Los investigadores afirman que los trabajadores con un trastorno por consumo de alcohol (AUD) grave tienen entre dos y tres veces más probabilidades de faltar al trabajo tres días o más al mes que aquellos que no padecen AUD.

Los investigadores afirman en sus conclusiones que sus resultados "respaldan la aplicación de políticas de prevención y tratamiento del consumo de drogas en el lugar de trabajo".