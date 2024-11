Colecta de firmas para que La Jolla se convierta en una ciudad independiente

SAN DIEGO - Decenas de voluntarios de La Jolla están trabajando para reunir firmas de votantes registrados en su código postal antes del 1 de diciembre para estudiar la posibilidad de que el barrio se convierta en una ciudad propia.

"Por un lado, es un gobierno local, más pequeño. Es el gobierno de La Jolla, por La Jolla en una capacidad más pequeña y, por otro lado, es el control local de nuestra economía y donde gastamos nuestro dinero y cómo lo hacemos«, dijo a NBC 7 Mark Muñoz, voluntario de la Asociación para la Ciudad de La Jolla.

Muñoz, junto con otros, entre ellos Diane Kane, vicepresidente de la asociación, compartió que han estado recogiendo firmas durante casi seis meses. El grupo necesita reunir el apoyo firmado de al menos el 25% de los votantes registrados en el código postal 92037. Si lo consiguen, planean solicitar al Condado de San Diego que realice un análisis financiero para descubrir si la división funcionaría tanto para La Jolla como para San Diego.

"El acuerdo tiene que funcionar para ambas partes y si no funciona, no va a ninguna parte", dijo Kane. Lleva 30 años viviendo en la zona de La Jolla y ha dedicado gran parte de su carrera a conservar sus elementos históricos. "La Jolla se ha deteriorado en todo este tiempo. No veo que se ponga mucho amor en el ámbito público".



Por eso quiere saber si La Jolla podría mantenerse a sí misma. Jon Fuller, otro voluntario en el esfuerzo, dijo que su prioridad es la seguridad de la comunidad. Melinda Merryweather, que está en el mismo barco que Muñoz, Kane y Fuller, compartió que ha sido parte de otros tres esfuerzos para hacer esta misma tarea.

"Formé parte de ella en los años 90 y justo después", dijo Merryweather. "Esto es lo más cerca que ha estado nunca".

Dice que siente que la gente es más consciente de los retos a los que se enfrenta la zona ahora, y que por eso está cobrando más impulso.

Los voluntarios recorrieron los hogares en busca de firmas, visitaron el mercado agrícola local y dejaron hojas de firmas en 25 negocios de La Jolla, entre ellos Beaumont's y Vinny's Barber Shop, por nombrar algunos. « Es un riesgo muy bajo», enfatizó Kane, mientras reafirmaba que la petición actual no tiene ningún impacto sobre si la zona se convierte en ciudad, sino que autoriza a realizar más investigaciones.



"Nadie tiene que votar a favor o en contra de nada. Sólo intentamos hacer lo mejor para todos en la región", afirmó Kane.

NBC 7 se puso en contacto con la ciudad de San Diego, así como con el concejal de San Diego que representa al distrito, el Presidente Pro Tem Joe LaCava, para obtener una respuesta. Un portavoz de la ciudad dijo que están trabajando en una declaración y un portavoz de LaCava compartió que es consciente del esfuerzo y otros similares en el pasado, pero no desea hacer comentarios.