Un hombre acusado de agredir sexualmente a una niña de 5 años será juzgado

ADVERTENCIA: Esta historia puede tener detalles perturbadores. Se recomienda discreción.

Un hombre que supuestamente se metió en una casa de Linda Vista y agredió sexualmente a una niña de 5 años dentro de la residencia fue enviado el jueves a juicio por cargos que incluyen actos lascivos contra una menor y robo.

Alejandro José Confesor, de 23 años, está acusado de ingresar a una casa de Wellington Street alrededor de la 1:45 a.m. del 18 de abril y abusar sexualmente de la niña en su dormitorio.

Alejandro Jose Confesor faces up to 25 years if convicted. NBC 7's Dana Williams reports on April 24, 2024.

La policía de San Diego dice que las cámaras de videovigilancia captaron a Confesor regresando a la casa poco antes de las 3:30 a.m. del 21 de abril.

No está acusado de dañar a nadie en la casa ese día, pero está acusado de robar artículos del garaje de la casa. También se le acusa de entrar ilegalmente en otra casa y en el vehículo de una persona en el mismo vecindario que la residencia de Wellington Street.

Los fiscales dicen que Confesor no tiene relación con las víctimas y que fue arrestado esa noche en Linda Vista Road, a menos de dos millas de la casa, la cual los vecinos dijeron a NBC 7 que es una vivienda militar.

Después del arresto de Confesor, la policía descubrió que tenía objetos robados de la casa donde supuestamente abusaron de la niña, según el testimonio de una audiencia preliminar celebrada el jueves. Confesor también supuestamente tenía una foto en su teléfono celular del interior de otra casa cercana, y sus huellas dactilares fueron extraídas de un vehículo en el vecindario, al que los fiscales alegan que entró y robó dinero en efectivo.

Confesor era cocinero en un restaurante y residía en el mismo vecindario donde tuvo lugar el asalto, dijo el teniente Michael Swanson del SDPD. Alquiló un espacio y vivió con varios compañeros de habitación.

Alejandro Jose Confesor in court on April 24, 2024.

Según el fiscal adjunto de distrito Eric Bodnar, Confesor enfrenta una pena de 25 años de prisión hasta cadena perpetua si es declarado culpable. Dijo que Confesor no tiene relación con los residentes de la casa.

Originalmente, Confesor fue detenido bajo fianza de un millón de dólares, pero un juez aceptó la solicitud de la fiscalía de mantenerlo bajo custodia sin fianza.

NBC 7 habló con el padre de la víctima en abril, quien dijo: “La familia está bien. Estamos agradecidos con nuestra iglesia y con las familias militares. Han sido geniales y nos han demostrado mucho amor”.

Se le pide a cualquier persona que tuviera más información sobre el caso o sobre la videovigilancia del área durante el momento de los incidentes que llamara a la Unidad de Abuso Infantil del SDPD al 619-531-2210.

