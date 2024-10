Identifican a hombre que murió tras enfrentamiento con un agente en National City

SAN DIEGO - La policía de San Diego identificó este miércoles a un hombre que recibió un disparo mortal la semana pasada en National City y también dio a conocer el nombre del agente encubierto de la policía del condado de San Diego que le disparó.

Debido a un acuerdo interdepartamental para investigar los tiroteos con participación de agentes, la policía de San Diego se está encargando de la investigación.

Autoridades confirman la muerte de un hombre tras un tiroteo ocurrido la tarde de este viernes en National City. Guillermo Méndez con los detalles

El tiroteo tuvo lugar el pasado viernes por la tarde alrededor de las 2 p.m. cerca de Mile of Cars Way en National City después de que un hombre saliera de un coche que estaba siendo seguido por otros ayudantes del sheriff uniformados.

De acuerdo con SDPD, los agentes uniformados estaban tratando de detener un Acura blanco, que tenía tres personas en el interior cuando Gene Stewart, de 46 años, de Lakeside saltó del coche y huyó a pie. En ese momento, los agentes pidieron refuerzos al Departamento de Policía de National City.

A citizen in the neighborhood directed deputies to an area of a parking lot at a Dodge dealership nearby, where the man said he saw Stewart, a Lakeside resident, jump into a tow truck. As undercover deputy Douglas Akers, a 35-year veteran of the sheriff's department, approached the vehicle, investigators say, "it appears [Stewart] fired at least one round in the detective’s direction, shattering the passenger window of the tow truck and injuring the detective with shards of broken glass."

Akers then returned fire, hitting Stewart. An SDPD spokesman said on the day of the shooting that police pulled him out of the tow truck, where officers rendered aid, but Stewart died at the scene.

Tras el incidente, Akers fue trasladado al UC San Diego Hillcrest Medical Center con lo que en ese momento se describieron como heridas leves.

La policía de San Diego dijo que detuvo al conductor del Acura, Dominic Dimaio, de 29 años, y a otra pasajera, Whitney Cowan, de 36, por cargos relacionados con drogas y por ser "delincuentes en posesión de chalecos antibalas".

Se insta a cualquier persona que tenga información sobre el incidente a que se ponga en contacto con la policía de San Diego en el teléfono (619) 531-2293. También se puede llamar de manera anónima a Crime Stoppers al (888) 580-8477.