El local de hookahs “Secret Yard” en Logan Heights era un secreto a voces. La Oficina del Fiscal de la Ciudad dijo que durante un período de tres años, el negocio organizó fiestas ilegales de baile con DJ hasta pasadas las dos de la mañana y vendió alcohol sin licencia de licor y agotó los recursos policiales.

Esas acusaciones, junto con una larga lista de violaciones del código de seguridad contra incendios, electricidad y construcción, se exponen en una demanda civil presentada por la ciudad contra el negocio y los propietarios de las propiedades. Algunos propietarios de negocios del centro de la ciudad y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley dijeron a Telemundo 20 Investiga que no entienden por qué se tardó años en tomar medidas contra el negocio, ya que la demanda se presentó a finales de diciembre.

La policía fue llamada cientos de veces debido a ruidosas fiestas matutinas e incidentes delictivos

En 2021, Secret Yard y sus propietarios obtuvieron un certificado de impuesto comercial de la ciudad de San Diego y una licencia estatal para vender cerveza y vino. Los registros revelaron que no pasó mucho tiempo hasta que comenzaron a llegar quejas y llamadas a la policía.

Durante un período de tres años a partir de octubre de 2021, el SDPD fue llamado a Secret Yard al menos 225 veces. Muchas de estas quejas fueron de vecinos frustrados por la música a todo volumen hasta aproximadamente las 5 a.m.

La licencia del negocio solo le permitía servir alcohol en el interior hasta la medianoche y en el área del patio hasta las 10 p.m. La licencia tampoco permitía un DJ o una pista de baile. La demanda de la ciudad decía que el negocio servía licor a pesar de tener licencia solo para servir cerveza y vino, y señaló que los agentes de control de bebidas acohólicas vieron a djs y una pista de baile.

La demanda civil afirma que borracheras ruidosas se extendieron en la comunidad después del cierre, lo que a menudo se convirtió en peleas, apuñalamientos y tiroteos.

Uno de esos sucesos violentos ocurrió en enero de 2023. El intento de asesinato de un cliente quedó bien documentado durante el juicio penal que siguió. Un portero de Secret Yard y su familiar fueron condenados por ese tiroteo.

Cliente de Secret Yard baleado en 2023.

Un video de vigilancia presentado en el tribunal muestra que se desató una pelea dentro del patio del Secret Yard justo antes de las 4 a.m. Después de que se disolvió, los clientes abandonaron el bar. La cámara de un negocio vecino capturó el momento en que un hombre encapuchado le disparó a otro hombre en la cabeza. Esa víctima sobrevivió milagrosamente gracias a la rápida respuesta de la policía.

Ese hombre contrató a Kane Handel para que lo representara en una demanda contra el Secret Yard. Fue una demanda que finalmente retiró. "He tenido muchos casos a lo largo de los años, en los últimos 38 años, todo tipo de casos, pero este creo que es uno de los casos más locos que he tenido", nos dijo Handel. "La gente no sale a tomar una copa esperando que le disparen o apuñalen. Nadie quiere eso".

La denuncia de la ciudad también vinculó a los clientes del salón de shisha con un asesinato en 2022, junto con golpizas, asaltos con armas mortales, incautaciones de armas fantasma, tráfico de drogas y un atropello y fuga.

La demanda de la ciudad afirma que Secret Yard acaparaba los recursos de la policía, lo que limitaba la capacidad del departamento para proteger otras áreas. Durante tres años, la ciudad dijo que los oficiales pasaron más de 800 horas fuera de servicio. Además de eso, el SDPD creó un destacamento especial que se asignó al negocio. Se colocaron oficiales uniformados allí con la esperanza de que su presencia disuadiera de infringir la ley.

Se detectaron violaciones de seguridad

La demanda de la ciudad decía que una larga lista de violaciones del código de seguridad también ponía en peligro a los clientes de Secret Yard. A principios de 2023, los inspectores del Departamento de Cumplimiento de la Ley de Construcción y Uso del Suelo de la ciudad dijeron que encontraron trabajos eléctricos no permitidos, trabajos mecánicos no permitidos e incluso modificaciones importantes de edificios no permitidas. Eso incluye una estructura completa de 50 por 50 pies construida sobre el área del patio trasero.

A pesar de notar estas violaciones en repetidas visitas, la demanda de la ciudad decía que Secret Yard no hizo nada para poner los problemas al día con el código. Después de que no se hicieran correcciones, BLUE remitió el caso a la Oficina del Fiscal de la Ciudad en febrero de 2023.

Los inspectores del Departamento de Bomberos y Rescate de San Diego dijeron que también encontraron problemas en mayo pasado. Dijeron que el negocio estaba infringiendo las leyes de ocupación, permitiendo el ingreso de demasiadas personas. Dijeron que era una situación peligrosa porque las puertas de salida no eran lo suficientemente anchas, no se abrían en la dirección correcta y no tenían el equipamiento necesario para ayudar a las personas a escapar durante una emergencia.

La demanda decía que Secret Yard también ignoró esos peligros de incendio.

Revocan licencia de venta de alcohol

El Departamento de Control de Bebidas Alcohólicas de California comenzó a investigar Secret Yard en abril de 2022 después de recibir quejas de que servía alcohol fuera del horario habitual y creaba problemas. También acusó al negocio de vender bebidas destiladas, algo para lo que nunca tuvo licencia.

Telemundo 20 Investiga obtuvo documentos del Departamento de Control de Bebidas Alcohólica de California, que muestran que los agentes visitaron Secret Yard a principios de 2023. Durante la primera visita, dijeron que encontraron botellas de tequila, ron, crema irlandesa y una variedad de mezclas como jugos, refrescos, Red Bull y mezcla para margaritas. Los agentes dijeron que los menús también anunciaban la venta de bebidas mezcladas y que el bar estaba repleto de cocteleras y vasos de chupito. Dijeron que el propietario negó que se sirviera bebidas destiladas a los clientes.

Los documentos muestran que los agentes volvieron unos meses después, pero esta vez de forma encubierta. Dijeron que pidieron varios tragos de tequila en dos bares diferentes después de las 2:30 a.m. Los agentes también informaron que un DJ tocaba música a todo volumen y que la gente bailaba, algo que el negocio no tenía la aprobación del Departamento de Control de Bebidas Alcohólica para hacer.

Presentó una acusación contra Secret Yard en agosto de 2023 y revocó su licencia para ofrecer bebidas alcohólicas en noviembre.

La fiesta continúa

A pesar de perder la capacidad de servir cerveza y vino legalmente, la demanda de la ciudad decía que los problemas en Secret Yard persistían. Cita docenas de llamadas a la policía durante el año siguiente que incluyeron embriaguez en público, una sobredosis de drogas, un apuñalamiento y un tiroteo.

Después de ver publicaciones en las redes sociales que anunciaban fiestas posteriores, Telemundo 20 Investiga visitó el salón de hookahs para verlo por sí mismo. Un viernes por la mañana temprano, pagamos la entrada, nos examinaron para comprobar si teníamos armas y entramos.

Telemundo 20 Investiga visita Secret Yard.

Alrededor de las dos de la mañana, vimos a un DJ poniendo música a todo volumen, clientes bailando y un bar lleno de gente que vendía bebidas alcohólicas fuertes. Nuestro equipo pudo comprar chupitos y tragos combinados. A medida que pasaba el tiempo, se formaba una fila constante de clientes afuera y aún más gente se agolpaba en el interior.

Fuera del control de los reguladores estatales

Melissa Ryan dirige la oficina de San Diego del Departamento de Control de Bebidas Alcohólicas. Dice que solo otorga y regula las licencias de licor existentes.

“Lo máximo que podemos hacer es revocar la licencia”, nos dijo Ryan.

Una vez que los agentes retiran una licencia de licor, Ryan dice que depende de los municipios individuales, como la ciudad de San Diego, asegurarse de que un negocio no esté infringiendo la ley. Aunque dijo que en su experiencia es raro que los negocios operen ilegalmente sin una licencia.

“Eso demuestra que nadie está prestando atención a las personas que están infringiendo la ley”, dijo Ryan. “Y ese no es un buen mensaje que nadie quiera enviar”.

En el momento de la entrevista de Telemundo 20 con Ryan en noviembre pasado, la demanda de la ciudad mostró que el abogado de la ciudad sabía que Secret Yard sirvió alcohol sin licencia durante casi un año.

“Entiendo completamente a la comunidad”, nos dijo Ryan. “Y a los dueños de los negocios. Y eso es frustrante. Simplemente tenemos que trabajar dentro de las jurisdicciones que tenemos”.

El propietario de Secret Yard, Eser Horuz, no quiso hablar con nosotros frente a la cámara. Pero por teléfono, nos dijo que saben lo que hicieron y admitió que Secret Yard cometió errores y perturbó a los vecinos. También afirmó que el salón de shishas a menudo trabajaba para ayudar a la policía. Aunque consultamos con SDPD, y dijeron que el propietario del salón de hookahs era lo opuesto a cooperativo. Su socio comercial Tolga Limon se negó a hablar con nosotros por completo.

Telemundo 20 Investiga también se comunicó con el propietario de la propiedad, Kurt Krasne. Él y su empresa, Krasne Family Properties LLC, también están nombrados en la demanda de la ciudad. Le enviamos un correo electrónico, nos conectamos con miembros del personal de su otro negocio y dejamos un mensaje de correo de voz. Nuestros esfuerzos por comunicarnos con él para obtener comentarios no obtuvieron respuesta.

Preguntas para el abogado de la ciudad

Antes de que la ciudad presentara su queja contra el salón de hookahs, Telemundo 20 Investiga escuchó a los propietarios de negocios quienes estaban frustrados y querían saber por qué la ciudad no había tomado medidas contra Secret Yard. Se quejaron ante nosotros de que no era justo que el salón de shishas aparentemente pudiera incumplir la ley sin repercusiones. Dijeron que perdieron dinero y clientes ante Secret Yard simplemente por operar legalmente.

Hablamos con representantes de la Oficina del Fiscal de la Ciudad varias veces y les pedimos una entrevista ante la cámara para explicar su versión pero se negaron, citando la acción legal pendiente. En cambio, proporcionaron una declaración de la recién elegida Fiscal de la Ciudad, Heather Ferbert, que no explicaba por qué tomó años.

"En nombre del Pueblo del Estado de California, mi oficina presentó una acción de cumplimiento de la ley civil contra los operadores comerciales y propietarios de propiedades de Secret Yard, alegando violaciones de la Ley de Competencia Desleal de California y por mantener una Molestia Pública. La negativa de Secret Yard a cumplir con las normas de seguridad en torno al alcohol, el tabaco y los horarios de funcionamiento ha invitado a la actividad delictiva a la zona. La Unidad de Reducción de Molestias de mi oficina trabajó en colaboración con el Departamento de Policía de San Diego, la División de Cumplimiento de Uso de Terrenos y Edificios de la Ciudad (BLUE), el Departamento de Bomberos de San Diego y el Departamento de Control de Bebidas Alcohólicas de California en múltiples investigaciones. Después de que los repetidos avisos de infracción no lograron obligar a esta empresa a actuar dentro de los requisitos de la ley, mi oficina presentó esta queja para proteger la seguridad pública”. Estoy orgullosa del trabajo de la Unidad de Reducción de Molestias de mi oficina, que trabajó en estrecha colaboración con las fuerzas del orden en una investigación extensa y profunda y se hizo cargo de este caso para detener la actividad de molestia pública. Mi oficina está lista para solicitar medidas cautelares, sanciones civiles y recuperar los costos de la investigación y el procesamiento para reducir permanentemente esta molestia pública y brindar alivio a la comunidad”.

Un portavoz del abogado de la ciudad nos dijo que estarían dispuestos a hacer una entrevista frente a la cámara después de que se resuelva el litigio. Telemundo 20 Investiga revisó varios otros casos de la Unidad de Reducción de Molestias y descubrió que las sentencias contra las propiedades a menudo pueden tardar años en finalizar. Otros casos continúan durante años si las empresas aceptan cumplir con ciertos términos determinados en el tribunal y además se las supervisa para garantizar su cumplimiento.

El objetivo de la demanda

La demanda del abogado de la ciudad pide a un juez que multe a los propietarios con miles de dólares por esas violaciones de seguridad y que cubra los costos del proceso y la investigación. Eso podría incluir años de respuesta policial.