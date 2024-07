Llegan a San Diego primera senadora y diputados migrantes electos en la historia de México

SAN DIEGO- Alrededor de 40 millones de mexicanos en el extranjero serán representados por cinco diputados y la primera senadora migrante en la historia del México, todos ellos, son mexicanos quienes, hasta el mes de julio del 2024, viven en Estados Unido. El próximo 1 de septiembre tomaran una curul en el senado y en el congreso.

Todos ellos contaron parte de sus historia, algunos cruzaron la frontera con apenas 15 años y formaron parte del programa de acción diferida DACA, otros incluso aún viven sin un estatus migratoria definido en Estados Unidos e incluso aseguran, que se mudaron a este país por amor.



“Ahora por lo menos vamos a ser esa voz que va a ser escuchada dentro del congreso, vamos a pelear por los derechos de los migrantes”, dijo Aniceto Polanco, diputado migrante electo originario de Los Ángeles, California.

Por su parte, Karina Ruiz, la primera senadora migrante, se dijo emocionada de iniciar esta nueva etapa. Dijo que espera que cuando asuma funciones, espera terminar con la burocracia en los consulados mexicanos en Estados Unidos, incluyendo los largos tiempos de espera para repatriación de cuerpos a México.



“Rosario tras rosario estamos acá, un mes esperando a nuestros familiares para darles sagrada sepultura, que pasa, ese tipo de situaciones la gente habla de la reforma migratoria yo ya he luchado desde afuera como luchadora social, como activista, como organizadora me he rapado, me han arrestado, desde afuera, ahora nos toca desde adentro”, apuntó Karina Ruiz, primera senadora migrante electa.

Dijo que como Dreamer, conoce de cerca las necesidades de los mexicanos en el exterior que no tienen todos sus documentos en forma.



“Yo deje de manejar por miedo de que me detuvieran, una infracción de tránsito, y eso se desencadenara en una deportación, en una separación de mi hijo, esa es mi historia, pero es la historia que todos los días se repite en todos los Estados Unidos y bueno los abusos laborales de los que la gente nos ha hablado, que no tienen documentos creen que no les pueden pagar su salario”, agregó.

Por su parte los nuevos diputados mencionaron que están entusiasmados de poder dar voz a los mexicanos en Estados Unidos y el mundo.



“Todavía me duele México y también me duele aquí en Estados Unidos, todavía no hay una reforma migratoria para 11 millones de los cuales la mayoría son indocumentados”, explicó, Maribel Solache, diputada migrante electa en San Diego.

Entre las propuestas de estos diputados, se encuentra crear una bancada migrante y ayudar a los mexicanos en sus procesos consulares en la Unión Americana durante su retorno.



“Tu pasaporte, porque no te sirve el que sacaste aquí en el consulado no lo puedes usar allá, no lo puedes renovar allá, la credencial de elector, que mi dirección dice aquí no la puedo usar allá, tengo que usar una nueva, que mis estudios que llevo aquí en Estados Unidos 20 años, como me los van a revalidar allá”, agregó, Maribel Solache.

Por su parte Aniceto Polanco, indicó que pretenden trasladar el apoyo de pensiones para los adultos mayores mexicanos que viven en Estados Unidos.

Tras la pasada elección en México, Karina Ruiz, quien ha vivido por más de 20 años en Arizona, se convirtió en la primera senadora migrante electa, el resto de los diputados migrantes han vivido en San Diego, Los Ángeles y Chicago.