Policía de San Diego instalará cámaras de vigilancia en el alumbrado público en Hillcrest

SAN DIEGO - La policía de San Diego anunció el domingo que comenzará a instalar farolas equipadas con vigilancia y lectores automáticos de matrículas en Hillcrest y otros lugares en antelación al festival del Orgullo.

El Departamento de Policía de San Diego y las empresas con las que contratan dicen que estas cámaras, denominadas "farolas inteligentes", pueden ayudar a las fuerzas del orden a disuadir, investigar y responsabilizar a las personas por actividades delictivas.

La medida se tomará para "proteger contra los delitos de odio y los ataques contra las reuniones masivas" en el popular centro comunitario LGBTQ+, dijo SDPD en su anuncio.

John Brodie, un residente de Hillcrest que vive a unas cuadras de distancia de una de las farolas recién instaladas, dijo que la idea de un dispositivo que monitorea los espacios públicos que frecuenta las 24 horas del día lo hace sentir incómodo.

El 23 de diciembre de 2016, San Diego decidió instalar 8,000 farolas LED de alumbrado público, de esas 4,200 serían ‘smart streetlight”. ¿Qué es eso? Pues unas luces que tienen incorporada una tecnología de grabación constante y que almacena esas imágenes en una base de datos, la nube, a la cual la policía luego tendría acceso, ahora le quieren incorporar la lectura de matriculas de autos.

"Mi privacidad está siendo invadida hasta cierto punto con estas cámaras. Derecha. Así que no tengo nada que ocultar. Pero eso no significa que puedas simplemente mirarme. No creo que eso sea apropiado”.

Brodie agregó que le gustaría saber sobre la decisión detrás de dónde son colocadas.

SDPD firmó un acuerdo de cinco años con Ubicquia Inc. para instalar 500 cámaras de alumbrado público inteligentes, junto con la tecnología ALPR de Flock Safety.

Según un informe del personal de la ciudad, los dispositivos han ayudado a resolver casi 120 investigaciones y recuperar propiedades por valor de más de 1 millón de dólares desde que comenzaron a instalarse en diciembre de 2023.

El año pasado, el Ayuntamiento de San Diego acordó permitir el regreso de Smart Streetlights luego de la reacción pública que llevó al entonces alcalde Kevin Faulconer a cerrar el programa. También dio lugar a varias investigaciones de nuestro equipo de TELEMUNDO 20 y NBC 7 Investigates.

Miembros de la comunidad como la Coalición de Uso Transparente y Responsable de la Tecnología de Vigilancia de San Diego (TRUST SD) plantearon preguntas sobre la falta de transparencia del Departamento de Policía al usar las 3,200 cámaras que se instalaron por primera vez en toda la ciudad en 2016.

Eso llevó a la formación de un consejo asesor de privacidad.

"Esa junta asesora al consejo de la ciudad sobre cómo la ciudad puede usar este tipo de tecnologías de manera segura", dijo un portavoz de TRUST SD.

De acuerdo con un informe de impacto de vigilancia proporcionado por el Departamento de Policía de San Diego, las cámaras no utilizan reconocimiento facial y solo se revisan cuando existe una necesidad de investigación, y agrega que las ubicaciones se seleccionan en función de las estadísticas de delitos violentos y los aportes de las unidades de investigación, los oficiales al mando de la división de patrullas, miembros de la comunidad, y miembros del consejo.

A otros no les importa en absoluto la presencia de los dispositivos.

"Si ayuda al departamento de policía a mantener nuestras calles más seguras, no veo ningún problema con ello. No tengo nada que ocultar. Así que salir en una película al otro lado de la calle o en mi coche caminando, no me afecta en absoluto", dijo otro residente de Hillcrest.

En una declaración a Telemundo 20, Ike Anyanetu, presidente de la Junta Asesora de Privacidad de San Diego, dijo que la política de uso y el informe de impacto de las farolas están incumpliendo.

No tenemos una lista clara y exhaustiva de usos, ni una descripción del equipo, ni información sobre la seguridad del servicio y no conocemos ninguna capacidad de IA de las tecnologías", se lee en parte en el comunicado.

El lunes, el jefe de policía de San Diego, Scott Wahl, ofrecerá una conferencia de prensa en Rich's Club a las 10 a.m. para abordar la razón por la que instalaron las farolas en ese lugar.

Hillcrest ha sido recientemente objeto de ataques relacionados con el odio.