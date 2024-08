San Diego espera despejar el campamento informal bajo la I-5 para el otoño

SAN DIEGO - Varias agencias y organizaciones, incluyendo la Ciudad de San Diego, PATH, Healthcare in Action, Caltrans y la Fundación del Parque del Río San Diego, están trabajando para desmantelar un campamento significativo debajo de la Interestatal 5, al norte de la Interestatal 8 y al sur de la salida de SeaWorld Drive, conocida como "la isla".

El lugar puede ser de difícil acceso debido al agua circundante que sube con la marea y está cubierta no solo por la carretera, sino también por algunos arbustos y árboles.

"Esta área es definitivamente uno de los campamentos más grandes de la ciudad de San Diego", dijo Sarah Hutmacher, directora de operaciones de la Fundación del Parque del Río San Diego.

Hutmacher dijo que se estima que hay entre 30 y 40 personas viviendo allí, junto con unas 20 toneladas de escombros compuestos por muebles, ropa, bicicletas, tiendas de campaña, paneles solares y más.

En esta edición profundizamos sobre la decisión del gobernador de California, Gavin Newsom de remover a personas desamparadas de campamentos en las calles del estado

"Esta es una tierra ambientalmente sensible", dijo. "Está justo en un humedal protegido. Hay especies en peligro de extinción que viven en las aguas que rodean esta isla. No es un lugar apropiado para que la gente viva desde una perspectiva ambiental, pero también es un lugar peligroso para ellos".

Matthew Hoffman, portavoz de la ciudad de San Diego, explicó que la ciudad está al tanto del campamento y ha estado trabajando durante meses en un proyecto para abordarlo a través de una subvención de $3.6 millones del Fondo de Resolución de Campamentos de California. Se espera que esa subvención apoye a la ciudad durante dos años.

"Acabamos de empezar en esta área hace unas dos semanas", dijo. "No se puede ver parte del progreso en este momento, pero existe ese progreso invisible que es tan valioso, y es construir esas relaciones y construir esa confianza".

Hoffman agregó que la subvención le permite a la ciudad el apoyo financiero para trabajar con cada individuo para aprender qué es exactamente lo que necesitan.

"Para algunas personas, puede ser más atención médica. Para algunas personas, están listas para esa vivienda permanente. Otras personas, pueden ser refugios en este momento", dijo, al tiempo que explicó que los trabajadores comunitarios ahora están allí regularmente.

Una mirada más cercana al campamento que la ciudad de San Diego está trabajando para despejar. 26 de julio de 2024.

La porción de tierra en la que se encuentra el campamento cae bajo la jurisdicción de la ciudad, a pesar de estar debajo de la autopista. Caltrans le dijo a Telemundo 20 que mantiene parte de la tierra en esa área más cercana al carril bici, pero que está ayudando en lo que puede.

"Si bien la tierra en el río en esta área no está bajo la jurisdicción de Caltrans, reconocemos la naturaleza ambientalmente sensible de este campamento y apoyaremos a nuestros socios para abordarlo", se lee en un comunicado de Caltrans enviado a Telemundo 20.

Esta no es la primera vez que Hoffman dice que se ha utilizado este tipo de subvención. La ciudad lideró un proyecto similar a lo largo del corredor de la Interestatal 15 en el vecindario de City Heights. Dijo que, de los que habían estado viviendo en un campamento allí, 18 personas fueron conectadas a opciones de refugio, cinco a viviendas permanentes con otras ocho en camino y tres personas se reunieron con sus familias.

El viernes pasado captamos imágenes de drones del área de la isla donde se podía ver al menos 10 tiendas de campaña, toldos o refugios en una sección con carretillas, una parte de cercas de alambre, ropa colgada en lo que parece ser un tendedero y al menos un par de artículos relacionados con el agua como un kayak y una tabla de remo atados para su uso.

El gobernador de California Gavin Newsom, emitió una orden ejecutiva para remover los campamentos de las personas sin hogar de las calles. Karla González con los detalles.

David Bennett le dijo a nuestra cadena hermana NBC 7 que vivió allí después de que su automóvil y su remolque fueran confiscados. Explicó que le dijeron que los refugios estaban llenos, por lo que siguió a otros hasta la isla.

"De hecho, he ido a una casa de veteranos, y tal vez me asignen un administrador de casos en un mes, pero hasta entonces, me mantengo firme", dijo Bennett. "Soy un tipo aventurero, así que me aventuré allí".

Bennett dijo que a pesar de tener un trabajo, no tiene suficiente dinero para otro refugio o para recuperar sus vehículos. Cuando descubrió que había un esfuerzo por despejar el campamento, recientemente comenzó a llamar a casa. Él dijo: "Buscarán otro lugar y harán lo mismo".

Bennett añadió que es necesario ofrecer una "solución real". Hoffman compartió que espera que todos en el campamento estén dispuestos a discutir sus necesidades con los voluntarios que realizan actividades de divulgación y estén abiertos a los recursos que se ofrecen. El objetivo es tener el área despejada en el otoño de este año.