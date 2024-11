Huelga de dos días de miles de trabajadores en el Centro Médico UC San Diego

SAN DIEGO, California - Miles de trabajadores de atención y servicio al paciente en el Centro Médico de UC San Diego y otros campus de la Universidad de California en todo el estado realizarán una huelga de dos días a partir del miércoles, alegando tácticas de negociación injustas, acusaciones que el sistema de la UC niega.

Según el sindicato AFSCME Local 3299, la huelga incluirá a aproximadamente 37,000 trabajadores de la UC "en todos los campus y centros médicos de la UC en todo el estado". La huelga comenzó a la medianoche del miércoles y continúa hasta la medianoche del jueves. Los piquetes ambos días serán de 7 a.m. a 4 p.m.

"La violación en serie de la ley por parte de la Universidad en la mesa de negociaciones significa que la epidemia de falta de personal en las instalaciones de la UC y las crisis relacionadas con el costo de la vida y la asequibilidad de la vivienda que afectan a los trabajadores de primera línea de la UC solo están empeorando", dijo el presidente del Local 3299 de AFSCME, Michael Avant, en un comunicado. "Al no cumplir con sus responsabilidades legales más básicas con los profesionales dedicados que limpian sus instalaciones, sirven comida a los estudiantes y tratan a sus pacientes, la UC no ha dejado a los trabajadores otra opción que ejercer su derecho legal a la huelga".

El sistema de UC emitió una declaración a principios de este mes cuando se emitió el aviso de huelga, diciendo que los funcionarios "fundamentalmente están en desacuerdo con las afirmaciones de AFSCME de negociación de mala fe y la caracterización de propuestas de negociación inaceptables".

"Básicamente, todo se reduce a que tenemos que ir a la huelga, lo cual es muy triste, porque ya sabes, todos queremos estar en el trabajo. Queremos servir a los estudiantes, servir a nuestros pacientes, ya sabes, a las personas para las que trabajamos", dijo Mark Potter, trabajador principal de mantenimiento de edificios de UC San Diego.

Los funcionarios de la UC dijeron que la universidad y el sindicato tuvieron una sólida serie de reuniones e intercambios de varias propuestas de contratos entre enero y mayo.

"Las propuestas de la Universidad incluyen $700 millones en aumentos económicos para los miembros de AFSCME y una respuesta directa a lo que AFSCME había pedido: el mayor de un salario mínimo de $25 por hora o un aumento general del 5%", según la UC. "Nuestras propuestas aumentarían el salario de los miembros de AFSCME en un promedio del 26% durante el contrato de cinco años. También hemos propuesto créditos mensuales de $75 o $100 para los miembros de AFSCME para compensar los aumentos en las primas de los empleados".

Los funcionarios de la universidad dijeron que el sindicato en mayo dejó de responder o reconocer las propuestas de la universidad y declaró un impasse "a pesar de nuestra clara voluntad to continue to negotiate contract terms." According to the university, the most recent proposal would have raised wages to $25 an hour across the system by July 1, 2025.

El sindicato sostiene, sin embargo, que la universidad "eludió ilegalmente la negociación para aumentar unilateralmente los costos de la atención médica en cientos de dólares cada mes", y también se negó a proporcionar al sindicato información sobre las vacantes de personal y ciertas finanzas.

"Durante el último año, hemos trabajado para participar en una negociación de buena fe sobre las necesidades de calidad laboral de nuestros miembros y la creciente crisis de vacantes de personal que está erosionando la calidad de los servicios en los campus y hospitales de la UC", dijo Avant. "En lugar de ser un socio constructivo y transparente que busca acercarnos a un acuerdo, la UC ha buscado separarnos aún más al retener información crítica, mostrarse sin preparación y sin autoridad para comprometerse, y al tratar de imponer unilateralmente aumentos en los costos de la atención médica que funcionarán como un recorte salarial a los trabajadores que ya luchan por sobrevivir".

Los funcionarios del sindicato alegaron que algunos de sus miembros se ven obligados a soportar viajes de varias horas o a dormir en sus automóviles, y la proporción de la fuerza laboral elegible para algunos subsidios de vivienda del gobierno "casi se ha triplicado desde 2017".

Los miembros del sindicato planean organizar piquetes en todas las instalaciones médicas de la UC, incluido el Centro Médico de la UC San Diego en La Jolla.

Los funcionarios de la UC dijeron que han estado planeando la huelga para mitigar sus posibles impactos y garantizar que no haya interrupciones en la atención al paciente.

En un comunicado proporcionado, UC San Diego dijo:

UC San Diego Health cuenta con planes detallados para minimizar el impacto en los pacientes y mantener el acceso a hospitales y clínicas. Todas las instalaciones de UC San Diego Health permanecerán abiertas y operativas.

Brindar una excelente atención al paciente sigue siendo nuestra principal prioridad. Los pacientes pueden estar seguros de que sus equipos de atención clínica, incluidos médicos, enfermeras y farmacéuticos, estarán presentes para brindar atención.

UC San Diego respeta los derechos de los empleados representados a negociar colectivamente los términos y condiciones de empleo y a realizar actividades de huelga legalmente protegidas.

El contrato de la UC con los trabajadores de atención al paciente expiró el 31 de julio, mientras que el contrato de los trabajadores de servicio expiró el 31 de octubre, según el sindicato.