¡Sin acuerdos! Nuevamente se manifiestan trabajadores del Hospital Sharp Grossmont

SAN DIEGO - Trabajadores de la salud hicieron una manifestación en el Hospital Sharp Grossmont de La Mesa este miércoles, para exigir un contrato con salarios más altos y más personal, esto luego de que por más de un año de negociaciones entre los empleados y el sistema de salud.

Alrededor de 5 000 empleados votaron a favor de sindicalizarse en el Hospital Sharp Grossmont, Sharp HospiceCare, Sharp Chula Vista Medical Center y el Sharp Metropolitan Medical Campus.

Ellos quieren negociar como uno solo, para un contrato. En un comunicado, Sharp dijo que los trabajadores de cada institución solicitaron grupos de negociación separados y que no podían juntarse.

Los trabajadores afirman que sus salarios no han aumentado al mismo ritmo que el nivel de vida en San Diego, lo que repercute en su calidad de vida y en la atención a los pacientes.

"No puedo permitirme vivir en la ciudad en la que trabajo", dijo el terapeuta respiratorio Tony Napoli. Napoli dijo que vive en Corona y conduce más de 100 millas para trabajar cada día.

"Estamos aquí para aumentar nuestros salarios para que podamos vivir en San Diego, para que tengamos niveles seguros de personal, para que podamos proporcionar una atención segura a nuestros pacientes y también para una mejor jubilación y beneficios", dijo Napoli.

"Sharp no escucha a los empleados, no ayuda a los empleados, nuestro equipo de directivos no lo hace - somos la primera línea", dijo Lorena Rodríguez, una flebotomista que ha trabajado en Sharp Grossmont durante más de 20 años.

Rodríguez dijo que algunos de sus compañeros de trabajo viven en el sofá o en sus coches y que ella misma ha tenido que dormir en el aparcamiento del hospital en alguna ocasión.

"Como paciente, no quieres tenernos agotados y los que duermen en el coche conocen el agotamiento", dijo.

En una declaración sobre la protesta del miércoles, Sharp HealthCare dijo que apoya el derecho de los empleados a organizarse y su libertad de expresión. El proveedor de atención médica dijo que está "negociando de buena fe" y acusó al sindicato de extender las negociaciones, que comenzaron en junio de 2023.

Sharp dijo que "históricamente ha proporcionado aumentos generales al personal" y señaló que su tasa de retención de empleados del 90% es una de las más altas del estado.