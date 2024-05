Trillizas cuyo padre murió de Alzheimer se dirigen a universidades de élite

CHULA VISTA - Conoce al equipo académico de ensueño de Bonita Vista High School: Angela, Brianna y Cherisse Magtoto.

Si lees un poco sus nombres, verás que están en orden alfabético. Es por eso por lo que se les conoce como las trillizas Magtoto de A-B-C. Nacieron con apenas un minuto de diferencia.

"Lo bueno es que nuestros padres nos nombraron en orden alfabético, de mayor a menor", dijo Angela.

En 2022, las niñas de Chula Vista perdieron a su padre a causa de la enfermedad de Alzheimer. Eran estudiantes de segundo año en ese momento. Las trillizas y su madre se convirtieron en cuidadoras de él. Disfrutó de sus últimos días en un hospicio con su esposa y sus tres hijas. Dijeron que no era fácil, pero que no lo hubieran querido de otra manera.

Las trillizas saben que la vida es preciosa. Su difunto padre, un veterano de la Marina, estaría tres veces orgulloso de sus hijas, que han sido aceptadas en prestigiosas escuelas.

"Solo sabía que quería retribuirle", dijo Angela. "Quería demostrar que nos preocupábamos por él. Mostrarle el amor y el cuidado que nos brindó".

Angela asistirá a la USC, Cherise se dirigirá a Stanford y Brianna irá a la costa este a la Universidad de Yale. Cherise dijo que podría haber ido a la USC con su hermana mayor Angela, pero...

"Creo que está feliz por mí", dijo Cherise. "Y creo que ella no quiere estar conmigo. Entonces, ella no quiere ir a la escuela conmigo. Cuando estábamos solicitando ingreso a la universidad, ella me dijo: 'No, no voy a ir a la escuela contigo'. "

Las niñas están agradecidas por los sacrificios que su padre hizo al quedarse en casa mientras su madre trabajaba a tiempo completo como enfermera registrada.

"A lo largo de su enfermedad, siempre tuvimos como prioridad mantener nuestras calificaciones altas, a pesar de que estábamos luchando", dijo Angela. "Mantener nuestras calificaciones altas, mantener nuestras actividades extracurriculares, porque eso es lo que él quería. Quería que tuviéramos éxito en la escuela".

Otra cosa que su padre quería era que su familia se mantuviera unida y siempre en contacto.

"Todos hemos hablado de eso", dijo Brianna. "Cherise y Angela se van a quedar en California, y yo voy a estar en la costa opuesta. Así que definitivamente tendremos llamadas regulares de Facetime entre nosotros y solo nos comunicaremos cada semana para asegurarnos de que todos estemos bien".