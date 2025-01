Venezolanos en San Diego realizan protesta contra reelección de Nicolás Maduro

SAN DIEGO - Dentro de pocas horas se llevará a cabo la investidura de Nicolás Maduro en Venezuela, dando inicio a su tercer mandato en el país.



El descontento por este hecho hace eco hasta San Diego, dónde venezolanos aun estando a miles de millas de distancia acudieron a ondear sus banderas o llevarla en sus prendas frente al edificio de las oficinas del condado para mostrar su desaprobación a lo que ellos califican como una dictadura. Su único deseo dicen, es ver una Venezuela libre y democrática.

“Estamos en espera de ese gran cambio porque son muchos años de protestas, mucho sufrimiento, muchas muertes de los venezolanos que el mundo tiene que saber”, contó a Telemundo 20, Yury Herrera

Él llegó a Estados Unidos y hace 6 años emprendió un café venezolano que es reconocido no solo por sus compatriotas, sino también por sus tradicionales platillos que conquistan a todo tipo de paladares.

“Me vine a este país hace 10 años para un cambio, obviamente hui porque ya no me sentía cómodo en mi país porque me sentía amenazado”, agregó Herrera.

A pesar de ser un día laboral, cerca de 100 personas acudieron a la convocatoria a lo largo del día.

“Somos la cara a una gran mayoría venezolana que quiere el cambio. Me voy satisfecha de que esto lo estamos logrando así sea uno en representación de 100”, expresó Katiuchka Márquez quien acudió a la cita.

Además de esperar el progreso del país que los vio nacer, ansían que la paz regrese a Venezuela.

“Fue como un shock por la pobreza, falta de empleo, condiciones, la infraestructura, hospitales todo eso da lástima”, contó Julio Ramos quien visitó Venezuela el año pasado.

También desean poder regresar algún día sin sentir miedo: “Me detuvieron los pasaportes por una hora cuando entré, les tomaron fotos, hay muchas barreras militares para poder salir. Te tratan como una traidora”, relató Katiuchka Márquez la experiencia que vivió en su última experiencia visitando a su familia.

Básicamente fue la esperanza lo que motivó a este grupo de venezolanos a ondear sus banderas e incluso portar sus colores en diferentes prendas.

“Lamentablemente en Venezuela hay represión y nosotros pues libremente podemos venir acá y mostrarle al mundo que no tenemos miedo que apoyamos lo que está sucediendo a Venezuela que es una transformación que no solo va a impactar a Venezuela sino a todo el hemisferio”, afirma Lizbeth Ruiz.

De acuerdo a la Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), más de 7.7 millones han emigrado de ese país desde el ascenso al poder de NicolasMaduro. Actualmente hay cerca de 3 mil de ellos en San Diego.