Más de 20 incidentes atendidos en Tijuana durante condición Santa Ana

TIJUANA- La condición Santa Ana en la región ha provocado movilización de los grupos de emergencia para la atención de diferentes servicios en la ciudad. Las ráfagas de viento se sintieron con mayor intensidad en la zona este de Tijuana.

De acuerdo con el director de protección civil, José Luis Jiménez, este miércoles de manera preventiva se activó la bandera roja por la posibilidad de incendios.

“Lo que viene siendo la bandera roja, que es la prevención con el tema de incendios en el alto porcentaje que pudiera ser de incendios y más hacia el este de la ciudad, que es donde más trabajo bomberos tienen esa área, por que pega más fuerte el viento, la humedad baja más y es donde se pueden ocasionar los incendios”, dijo a Telemundo 20 José Luis Jiménez.

En colonias como el Refugio, las ráfagas se intensificaron antes del mediodía, según Rodolfo Martínez, residente de la zona.

“Si aquí en el Refugio si se siente mucho en otros lados, no pero aquí en el Refugio si se siente muy alebrestado, el aire”, mencionó.

Él fue de los pocos comerciantes que a pesar de la advertencia de condición Santa Ana, decidió instalar su puesto en el mercado sobre ruedas de la zona. Pero a las horas tuvo que empezar a retirar su mercancía.

“Bueno en la mañana no hacía aire, pero ahorita ya no nos dejó trabajar, porque incluso no se puede, se lleva el puesto”, dijo Rodolfo.

De acuerdo con protección civil en la zona urbana los vientos podrían alcanzar ráfagas entre los 40 y 45 kilómetros por hora, mientras que en colonias de la zona este los vientos podrían alcanzar los 95 kilómetros por hora, generando además una creciente nube de polvo que pone en riesgo la salud, por lo que ciudadanos como Erick Morales salen protegidos con su cubrebocas.

“Por las enfermedades que puedan producir los vientos” destacó.

De acuerdo con bomberos y Protección Civil, hasta las tres de la tarde, de uno de los incidentes de relevancia fue un incendio en la colonia Buenos Aires Norte en donde 5 casas resultaron con daños totales en un asentamiento irregular y otras 5 viviendas tuvieron afectaciones menores; dos mujeres fueron rescatadas en el lugar.

“Yo veo que mucha gente quema su basura y eso es muy importante porque por eso empiezan los incendios y pues ahora sí que dañan a segundo y a tercero por qué haga de cuenta que uno inicia el incendio y se propaga con más casas aquí las casas son de madera, luego luego las agarra el fuego”, puntualizó Rodolfo Martínez.

Hasta el momento han sido 22 servicios atendidos en general en cuestión de emergencias en la ciudad, entre incendios de viviendas, pastizales, cables en el piso y árboles a punto de caer. Y son los mismos residentes quienes buscan hacer conciencia sobre las medidas preventivas para evitar desastres como los ocurridos en California.