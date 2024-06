Continúan cruces ilegales pese a orden ejecutiva que limita asilo en la frontera

TIJUANA- Se cumplieron 13 días desde que el presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva que que aumentó las restricciones para los solicitantes de asilo político y aunque se esperaba que los cruces irregulares disminuyeran drásticamente, esto no ha sido así.



“Preocupa que siga al alza, solo ha habido una disminución muy ligera en el 9 por ciento, comparado con la semana anterior y los contrabandistas siguen haciendo de las suyas, buscando la manera de cómo cruzarlos de manera irregular y con esta orden ejecutiva hasta les ha dado motivos para aumentar sus costos”, indicó Enrique Lucero Vázquez, Director Municipal de Atención al Migrante



Mencionó que la escasa información que ha brindado el gobierno de EEUU, no abona a que los números desciendan.

“Hasta el momento no se han visto las consecuencias, Estados Unidos no ha sido transparente en informar cuántas personas ya ha retornado a su país de origen bajo esta orden ejecutiva y mientras eso no se vea los migrantes van a seguir cruzando pensando que no está pasando nada”, agregó Lucero Vázquez.

De acuerdo con cifras publicadas por la jefa de la Patrulla Fronteriza del sector San Diego, en la primera semana posterior a la entrada en vigor se contabilizaron 7, 693 detenciones de personas provenientes de 71 países diferentes, una cifra ligeramente inferior a la semana previa al anuncio realizado el 5 de junio

Por último, activistas esperaban que después del anuncio de la orden ejecutiva se registraría un incremento de migrantes en los albergues, esto no ha ocurrido.

“Fíjate que no se ha mirado ese efecto. El programa del CBP One que no avanza, en las zonas fronterizas de México, es un programa muy lento y estas comunidades que alcanzan a llegar a las zonas fronterizas al mirar esta situación pues entran de manera irregular”, indicó el activista José María García.