Decenas de personas exigen un alto a la violencia durante la “Vigilia por la Seguridad” en Tijuana

TIJUANA - Con un minuto de silencio y decenas de veladoras, este miércoles en Baja California se realizó una vigilia por la seguridad. En Tijuana, Mexicali, Rosarito, Ensenada y Tecate, ciudadanos, organismos civiles y empresariales se unieron para alzar la voz y decir ¡Ya basta!

Vestidos de negro y con una veladora blanca en representación de las víctimas, cientos de personas se congregaron en Tijuana en el monumento a Cuauhtémoc en la Zona del Río.

“Yo nací en Tijuana y esta veladora significa la paz y yo quiero paz para los Tijuananenses”, dijo María Lourdes Villatorres, participante de la vigilia.

También acudieron aquellos que han perdido un ser querido, en esto que llaman una guerra sin cuartel por parte de la delincuencia organizada.

“Nos están invadiendo, los narcos y las matazones Estamos hartos no podemos salir a la calle, tenemos que salir resguardados y eso no se vale Tijuana no lo merece”, señaló la ciudadana Ofelia Torres, quien estuvo presente en la vigilia.

Vestidos de negro y con veladoras , se recordó a las víctimas de la violencia en Tijuana. Foto: Cinthya Gómez

Aunque la manifestación fue pacífica, se pudo percibir el hartazgo social por la ola delictiva que no respeta espacios, ni autoridad alguna.

“Que no les tiemble la mano a la autoridad que se tomen las decisiones. Si hay que remover personas de sus cargos que se remuevan, si hay que traer personas más eficientes y efectivas que se haga, pero que se tomen las decisiones pertinentes. No más personas inocentes que pierdan la vida. El lunes desperté con 999 homicidios,hoy es día miércoles y ya repasamos los 1 010,¿que te puedo decir?”, apuntó Carlos Jaramillo, presidente del Consejo Coordinador Empresarial

Es sentimiento fue generalizado, el anhelo de una Tijuana más segura, en donde la comunidad pueda vivir tranquila y sin miedo