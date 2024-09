Familiares exigen cierre de fábrica Prime Wheel donde desapareció Servando

TIJUANA- Fue el pasado 23 de agosto cuando tuvieron el último contacto con Servando Salazar Cano, el empleado de una fábrica en Tijuana que llegó a trabajar, pero ya no salió. A pesar de que hay dos detenidos, siguen sin rastro de su paradero.



“Es más que nada para que vean la empresa y las autoridades que aquí sigo, aquí sigo y no me voy a callar, yo necesito justicia para él y necesito saber dónde está”, dijo su esposa, Wendy Bravo.



A casi un mes de su desaparición y ante la poca información sobre dónde pudiera estar, familiares y amigos de Servando hicieron un nuevo plantón en la fábrica Prime Wheel para exigir que dejen de operar.

Foto de Servando y los dos detenidos en el caso. Foto: FGE

“Estamos aquí buscando justicia, necesitamos justicia por parte de la empresa, es injusto que siga laborando como si nada hubiera pasado, es una persona, es un ser humano, es injusto la verdad”, mencionó Clarisa, hermana de Servando.

Señalan que los días, han pasado muy lento, sin saber qué le pasó, y aseguran que dentro de la empresa le hicieron algo.

“Exigimos que nos den una respuesta, el dueño de esta empresa no ha salido a darnos la cara ni nos ha dicho qué pasó con él, realmente necesitamos que nos diga qué pasó, que nos lo entreguen, nosotros sentimos mucha desesperación”, expresó, Lilia Cano, madre de Servando.

Por su parte la Fiscalía dio a conocer que aún no tienen los resultados de las pruebas realizadas a la sangre encontrada dentro del fabrica y que apenas comenzarán a hacer una intervención en los hornos donde se fundían los materiales para la elaboración de rines.

“Por qué no lo hicieron, no sé por qué se esperaron tanto, ahorita ya pasaron nueve días, ahorita qué van a encontrar, es un almacén lleno de cenizas, qué vamos a encontrar”, lamentó su esposa.

Al respecto, en un nuevo comunicado, la empresa Prime Wheel señala que colabora con las autoridades para la investigación del caso.