Familiares reclaman búsqueda de cuerpos de ingenieros asesinados en Tijuana

TIJUANA- Han pasado cuatro meses desde que fueron vistos por última vez los ingenieros José Alonso Guerrero Chávez y Rubén Ramírez Rojas.

Hasta el momento las autoridades han informado que fueron asesinados y sus cuerpos arrojados en una recicladora Eco Waste ubicada en la colonia Nueva Aurora en Tijuana, sin embargo, los cadáveres no han sido localizados.

Ante la falta de respuesta por parte de las autoridades, este miércoles familiar de las víctimas acudieron a la Fiscalía General del Estado para exigir avances en la investigación

“Ha sido una situación muy fea y desagradable, dolorosa, es muy complicado cuando te preguntan ¿cómo estás Bere? y se te hace ese nudo en la garganta de tener que decir bien porque nadie quiere escuchar que digas que te estás desmoronando por dentro”, relató Berenice, hermana de José Alonso Guerrero.

Berenice, hermana de José Alonso Guerrero, pide más apoyo de las autoridades. Foto: Daniel Andrade

Señalaron que no han obtenido apoyo por parte de la Fiscalía y que el área donde presuntamente fueron arrojados los cadáveres no está resguardada. Incluso acusaron que en el lugar se han registrado incendios provocados.

“Yo no puedo asegurar nada, pero para mí es más que obvio que están cubriendo cosas ahí o que hay cosas que ellos no quieren que se sepan porque no es posible que al siguiente día de comenzar la búsqueda ya empiecen los incendios ahí, son provocados no son accidentales”, mencionó Delia, esposa de José Alonso.

A pesar del tiempo transcurrido no pierden la esperanza de volverlos a ver con vida.

“No entiendo cómo un ser humano puede llegar a tener tanta maldad y hacerle algo a otra persona que no se lo merece y que no le ha hecho nada. Pero sí tengo la esperanza de que no estén ahí o que no sea verdad, de volverlo a ver”, añadió Delia.

Lo que se sabe del caso:

De acuerdo con información de la Fiscalía, José Alonso Guerrero Chávez y Rubén Ramírez Rojas, desaparecieron el 27 de marzo cuando realizaban estudios topográficos en la colonia Xicoténcatl Leyva y El Jibarito.

En abril, el Fiscal Central, Rafael Orozco Vargas, dio a conocer la localización de la camioneta en la que se trasladaban e indicó que el vehículo había sido pintado de otro color

Finalmente, el 2 de julio la Fiscalía General del Estado informó de la detención de Marcos Brian “N”, Ana Laura “N” y Miguel Ángel “N”, como los presuntos responsables de la desaparición y muerte de los ingenieros.

Hasta el momento son tres personas detenidas por la desaparición y muerte de los dos ingenieros. Foto FGE

La Fiscal María Elena Andrade, indicó que los detenidos habrían confundido a las víctimas con agentes encubiertos que estaban investigando sus actividades delincuenciales en esa zona. Por tal motivo los mataron e indicaron que sus cuerpos los habrían lanzado en la recicladora Eco Waste ubicada en la colonia Nueva Aurora en Tijuana.