Fuga de consumidores provoca incremento en el tiempo de espera para cruzar a EEUU

TIJUANA - Conforme se acerca la navidad, las filas para cruzar la frontera se vuelven más caóticas para los residentes que cruzan a diario. La fuga de consumidores que realizan sus compras en Estados Unidos en esta época decembrina, sigue siendo una constante que afecta también al comercio local en Tijuana.



José Luis, residente fronterizo relató a Telemundo 20 que ha hecho hasta más de cuatro horas para poder llegar del otro lado .



“No, pues han subido un montón por las compras. Yo no he cruzado por las compras, pero se hacen como cuatro horas”, señaló.



Es la triste realidad a la que se enfrentan a los residentes de la frontera, pues la fuga de consumidores se mantiene a pesar de los esfuerzos del comercio en Tijuana, para mantenerlos de este lado de frontera.



“Conforme se acerca más la temporada navideña si se han estado incrementando los cruces fronterizos y si bien es cierto, hay una fuga de consumidores muy importante que afecte el comercio local también es cierto que nosotros por nuestro lado estamos haciendo nuestra parte. Estamos exhortando a los comerciantes locales para que bajen sus precios, sacrifiquen en un margen de ganancia, para de tal manera que nuestros precios sean más económicos “, detalló Julián Palombo, presidente de la Cámara de Comercio de Tijuana.



Semanas atrás se instaló un filtro de seguridad en la garita que pretendía que las autoridades de Estados Unidos pudieran disponer de más agentes en las casetas y poder abrir un mayor número de accesos para agilizar el cruce, sin embargo, el panorama, según usuarios, como Gregorio , no ha tenido modificaciones a favor.



“ Es mucho la espera cuatro horas y que supuestamente iban a abrir y movilizar más la garitas y no se ha hecho nada todavía “, mencionó.



Pues las revisiones son más minuciosas en esta época del año según el líder de los comerciantes.



“Cruzan muchas personas de diferentes puntos de la República y que no son automovilistas que están cruzando constantemente los inspectores de CBP, intensifican más las revisiones para todos esos turistas que no cruzan cotidianamente por la frontera”, añadió Julián Palombo.

Aunque hay otros, como Jesús Torres que han corrido con suerte, y es que todo depende del horario en el que acostumbre cruzar a la unión americana.



“Han estado fluidas no hemos tardado tanto ni una hora y media”, aseguró, Jesús, residente fronterizo.



El comercio organizado no tiene un estimado aún de las pérdidas que genera la fuga de consumidores, sin embargo, a pesar de esto, indicaron que en esta temporada logran tener un incremento en ventas de hasta un 40%, según señaló el presidente de los Comerciantes en Tijuana.