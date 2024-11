Irrumpen burócratas conferencia de Marina del Pilar en rechazo a reforma de Issstecali

PLAYAS DE ROSARITO, Baja California- Lo que parecía ser una conferencia semanal más, sobre los informes que realiza la gobernadora de Baja California Marina del Pilar Ávila Olmeda, se convirtió en escenario de empujones y gritos, esto luego de que integrantes del sindicato de burócratas ingresaron a la fuerza derribando puertas y barandales.

“Señores venimos con la autoridad, con el gobierno, no a la reforma”, gritaron los manifestantes.

El sindicato de burócratas del Issstecali acusa que el gobierno de querer realizar una reforma que afectaría el sistema de pensiones y de no permitir el diálogo.

“A nosotros nos ha dicho otra cosa, ella lo ha dicho públicamente (la gobernadora) de que la reforma va porque va, la semana pasada el secretario de Hacienda dijo que no va haber mesas de trabajo, que porque no se puede dialogar con la burocracia y que la reforma entra porque entra, nosotros necesitamos una certeza jurídica, que eso no se va a resolver a través de una reforma, nuestro sistema de pensiones y jubilaciones, efectivamente está colapsado pero es por la mala administración de algunas personas”, acusó Guillermo Aldrete, Secretario Estatal del Sindicato de Burócratas.

Poco antes del momento en el que irrumpieron los manifestantes y que los sonidos y gritos ya se escuchaban en la sala de la conferencia, la gobernadora del estado dio un posicionamiento, donde dijo que ni siquiera hay un proyecto de reforma todavía.

“Que pueden estar seguros que no vamos a afectar jamás sus derechos, que, por el contrario, no hay reforma todavía ni proyecto de reforma. Hay diálogo y consenso. Hemos estado reunidos ya con secretarios en varias ocasiones”, expuso la mandataria estatal.

Refirió que tiene mayoría en el Congreso del Estado, pero a pesar de eso, niega que vaya haber un “madruguete” como señalan los burócratas.

“Si yo quisiera tengo los votos en el congreso, no lo vamos a hacer así, no hay madruguete, que no los engañen, se han dicho muchas cosas que no son reales, por el contrario”, añadió.

Instantes después, incluso antes de la hora acostumbrada donde finaliza la conferencia semanal, la gobernadora se retiró.

A los minutos, funcionarios se reunieron con el secretario del sindicato y seis acompañantes, quienes advirtieron que si no existía un acuerdo, realizarán algunas acciones el jueves, como un paro laboral y una posible manifestación en la garita de San Ysidro.

Sin embargo, tras la reunión, representantes del sindicato mencionaron que llegaron a un acuerdo y que existía el compromiso del gobierno del estado de no realizar alguna reforma en el mes de diciembre, dando pie al diálogo.