Marchan para exigir justicia por periodistas asesinados hace tres años en Tijuana

TIJUANA- A tres años del asesinato del fotoperiodista Margarito Martínez, el gremio periodístico en la frontera lanzó un posicionamiento a las autoridades pues afirman no estar satisfechos con los resultados de las investigaciones en torno a este crimen y al de la periodista Lourdes Maldonado, ambos asesinados en el mes de enero de 2022 y cuyos autores intelectuales aún siguen sin castigo.



El colectivo “ Yo Sí Soy Periodista” lanzó un posicionamiento público a las autoridades estatales para mostrar la inconformidad del gremio. Indicaron que, a pesar de las detenciones de los autores materiales de los homicidios, la impunidad prevalece, ya que dicen, los asesinos intelectuales siguen sin castigo.

“Cuando un estado no persigue la autoría intelectual pues obviamente le deja abierta la ventana y la puerta y todos los espacios a que cualquier persona pueda mandar a matar a un periodista al fin que la persecución va a ser contra quien lo ejecuta y no contra quien lo manda ejecutar y paga por ello. En el caso de Lourdes son casos muy similares son 20 mil pesos los pagos, son personas que están vinculadas al crimen organizado y en las mismas carpetas de investigación están asentadas las posibles sospechas de quienes pudieron haber sido los autores intelectuales y no se ha iniciado ningún proceso en contra de ambos asesinos”, expresó Sonia de Anda, integrante del Colectivo “Yo sí soy periodista”.

Indicó que, a pesar de las detenciones anunciadas en ambos casos, la inconformidad persiste y será manifestada hasta tener justicia.

“Reiterarles a las autoridades que no estamos conformes con sus respuestas y que no es un éxito lo que hicieron, al detener a los asesinos materiales, éxito cuando tengan un procesamiento completo y desalienten la intención de mandar matar a un periodista”, agregó de Anda.

Esta tarde integrantes del colectivo realizaron una manifestación ante la Fiscalía General del Estado en Tijuana.