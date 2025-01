Migrantes enfermos piden atención médica en el albergue Agape

TIJUANA - En esta temporada invernal, han incrementado las enfermedades respiratorias, sobre todo en grupos vulnerables como la comunidad migrante. Dentro de los albergues, es mucho mayor la probabilidad de contagio entre las familias. Es el caso del Albergue Ágape de Tijuana, donde la mitad de la población que ahí se refugia se encuentra enferma.



“Los niños, los adultos, está muy fuerte de la enfermedad, creo que es un virus” dijo Valeria Frías a Telemundo 20, quien, desde hace nueve días, presenta síntomas que los han tenido en cama.

“Primero empezó con dolor de huesos, ya después me pegó calentura en la madrugada y ahorita tengo ya nada más como tos y mis niñas también están enfermas, tienen gripa y tos y mi esposo también”, agregó.

Actualmente hay aproximadamente un centenar de personas en este Albergue, en donde los responsables, afirman que no recibirán a más migrantes para prevenir más contagios.

“El 50% está enferma y si acepto más personas se van a seguir enfermando, entonces ahorita no estamos recibiendo inmigrantes por cuestiones de salud, estamos pasando una crisis de salud”, señaló el pastor Albert Rivera.

Otros migrantes como María, originaria de Guerrero, han optado por acudir a algún médico en las inmediaciones del albergue.

“Malísima, muy mala, la verdad ya fui al doctor, me dieron medicamento, yo siento que no me hizo nada porque he estado empeorando, escalofríos, calentura y hasta la fecha, ando así con dolor de pecho, una tos seca que qué bárbaro”, expresó.

Afirma que ha tenido que ha tenido que pagar por su tratamiento.

“Yo nada más por cinco inyecciones fueron como 400 pesos, no están para saberlo, pero somos de bajos recursos”, añadió María

Algunos señalan que se trata de un virus y en casos particulares han descartado Covid-19, pero requieren de tratamientos específicos para evitar complicaciones, según indicó Antonio, migrante de Morelos.

“Era algo diferente al Covid, pero que se necesitaba mucho reposo y también como nebulizaciones y aquí en el Albergue no sé si cuentan con los aparatos”, indicó

De acuerdo al pastor, han solicitado la atención de las autoridades de salud en el estado para atender estos contagios dentro del albergue, sin embargo no han acudido al llamado.

“Me habían dicho hace nueve días y no lo hicieron ayer en la tarde dijeron que ayer iban a venir en la tarde tampoco vinieron, y luego que si no hoy tempranito en la mañana, y tampoco han venido”, dijo Albert Rivera.

Por su parte, las autoridades sanitarias confirmaron a Telemundo 20 que la Jurisdicción de Tijuana cuenta con un programa de salud dirigido a las personas en contexto de movilidad y se reactivará la atención a este refugio de migrantes en los próximos días.

Cabe señalar que existen centros de salud cercanos al albergue donde pueden recibir a la comunidad migrante, ubicados en Cumbres, El Pedregal de Santa Julia, colonia Francisco Villa, el Rubí y Plan Libertador.

José Luis Pérez Canchola de la dirección de Atención al Migrante municipal, aseguró que el próximo lunes realizarán una brigada de migración y salud al albergue para atender sus necesidades.