Mueren menores ahogados en rancho La Herradura en Tijuana

TIJUANA- Dos menores de 13 y 15 años de edad fueron localizados sin vida la mañana de este martes en Tijuana, esto luego de que el lunes ingresaron a una laguna ubicada en el Rancho La Herradura ubicado en la zona de Villas del Campo.



“Al menor de 13 años se le fue la chancla e iba flotando. El aire le iba moviendo y al ir por ella, él empezó ahogarse, entra el hermano a tratar de ayudarlo y pues al fin de cuentas los dos pierden la vida ah”, informó Luis Hernández, Jefe Operativo División de Rescate Acuático.



Durante la búsqueda, las acciones por parte de la división de rescate acuático se complicaron debido a el fango en la laguna y a que otro de los menores que acompañaba a los dos hermanos, no reveló la ubicación exacta donde fueron vistos por última vez.

“Fue el niño, nos ubicó exactamente donde los vio y fue mucho más rápido realmente una buceada de alrededor de 20 minutos más más o menos y se dio con los dos cuerpos”

Cabe señalar que el sitio donde ocurrieron los hechos no es apto para el uso recreativo, como sucede también en las presas. De acuerdo con salvavidas, es común que la gente haga caso omiso a las recomendaciones de no ingresar.

“Definitivamente no ingresar porque no se conoce el cuerpo de agua que está en el momento. Además, hay mucha hierba y las personas pueden llegar a atorar en las presas como en este caso”, indicó Andrés Torres, salvavidas de Tijuana.

En lo que va de la temporada de verano suman cuatro víctimas por ahogamiento Tijuana. En dos de estos casos se trató de migrantes quienes se ahogaron en la zona del muro fronterizo.

Cabe señalar que en este sitio la división de rescate acuático se mantiene a la expectativa por el reporte de una persona que se perdió de vista en el lugar

"En una moto acuática venían dos personas, dejan a uno flotando cerca de la línea y se va a la moto acuática, al parecer al ver a los de la Guardia Nacional cerca de la línea, esa persona decide quedarse ahí, lo que no sabemos es si vieron realmente si se hundió la persona o se movió. Ahorita no hemos iniciado búsquedas precisamente porque no está la certeza”, agregó Luis Hernández

Las autoridades exhortan a la ciudadanía a no ignorar las recomendaciones sobre el ingreso a playas o presas no aptas para uso recreativo.